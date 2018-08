Artifact - Release-Termin für Valves Spiel steht, Handy-Version später

Am 28. November 2018 werden die Karten neu gemischt. Dann kommt Valves Hearthstone-Konkurrent Artifact für PC, Mac und Linux heraus. Auch der Preis steht nun fest: 20 US-Dollar soll das Spiel kosten. Vermutlich wird es in Euro 1:1 umgeschlagen.

Vom 31. August bis zum 3. September wird Artifact zudem auf der PAX West spielbar sein. Dort können Spieler an einem Wettbewerb teilnehmen und Merchandise gewinnen.

Auch Spieler mit iOS- und Android-Smartphones kommen in den Genuss des Titels, müssen sich aber bis 2019 gedulden. Artifact wird zum Start in seinem Basisset über 280 Karten mit 44 Helden beinhalten. Spieler können weitere Karten kaufen sowie Karten aus ihrem Besitz auf dem Steam Community Marketplace handeln. Weitere Features umfassen Cloud-Gaming und Wettkämpfe.

Artifact: The Dota Card Game - Screenshots ansehen

Eine Million Dollar: Erstes Turnier 2019

Artifact stammt aus der Feder des Spieleschöpfers Richard Garfield, der mit Magic: The Gathering das Genre der Sammelkartenspiele begründet hat. Es lehnt sich an das Universum von Dota 2 an und soll recht kompliziert ausfallen.

Pro Match wird es gleich drei Spielbretter bieten. Sie repräsentieren die drei Lanes aus Dota 2. Pro Lane gibt es einen Turm mit 40 Lebenspunkten. Wer zwei seiner Türme verliert, verliert auch die Partie.

Mehr zu den Regeln findet ihr in unserem Artikel über das Gameplay von Artifact.

Das erste Turnier ist ebenfalls schon terminiert. Es wird im ersten Quartal 2019 stattfinden. Als Preisgeld sind eine Million Dollar ausgelobt.

