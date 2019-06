Dass Valves Kartenspiel Artifact so geringes Interesse bei den Leuten generiert, hat kürzlich für überraschende Entwicklungen gesorgt.

Der Twitch-Bereich zum Spiel war so unbeachtet, dass anonyme Nutzer die gesamte Sektion mit regelwidrigen Uploads fluteten: Pornos, Gewaltvideos - darunter auch einem Mitschnitt des Christchurch-Amoklaufs, bei dem über 40 Menschen ums Leben kamen.

Twitch ging der Sache nach. Um weitere Schäden zu verhindern, nahm man neuen Accounts sogar kurzzeitig die Möglichkeit, zu streamen.

Twitch reicht Klage ein

Jetzt folgen rechtliche Schritte. Die Kollegen von Bloomberg berichten über den Eintrag in den kalifornischen Rechtsregistern. Weil die Täter unbekannt sind, richtet sich die Anklage gegen »John and Jane Does 1-100«, also gegen eine anonyme Gruppe. Laut Dotesports wird den mutmaßlichen Übeltätern Markenrechtsverstoß, Vertragsverletzung mit Twitch, Betrug und gesetzeswidriger Missbrauch der Twitch-Plattform vorgeworfen.

Die Klage wurde am 14. Juni 2019 eingereicht. Ob Twitch die Täter damit auch tatsächlich erreicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest unterstreichen die rechtlichen Schritte, wie entschlossen der Plattformbetreiber gegen regelwidrige Uploads vorgehen will. Aktuell befinden sich bloß 17 Zuschauer im Artifact-Bereich, in der Suche findet man lediglich zwei laufende Streams zum Spiel.

