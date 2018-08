Wie Ubisoft-Chef Yves Guillemot auf der Gamescom 2018 erklärte, kommt im Jahr 2019 kein neues Assassin's Creed. Man wolle sich stattdessen auf den Support des kommenden AC: Odyssey konzentrieren, das nach eigenen Angaben einen stärkeren Live-Service-Ansatz verfolgt.

"Euch erwartet eine Menge Content für Odyssey. Das Team will regelmäßig neue Spielmöglichkeiten liefern, sodass ihr mit [dem neuen Assassin's Creed] über Jahre beschäftigt sein werdet."

Seit dem ersten Assassin's Creed im Jahr 2008 erschien jedes Jahr bis 2015 zumindest ein Spinoff, 2016 erschienen lediglich die beiden kleineren Ableger Chronicles: India und Chronicles: Russia. Doch auch mit einem Spinoff sollen wir laut Ubisoft-CEO Guillemot 2019 nicht rechnen, alle Zeichen stünden dann auf Odyssey.

Nachdem der letzte Teil Assassin's Creed: Origins erst 2017 erschien und der neue Teil für 2018 angekündigt wurde, rechneten Spielerschaft und Presse mit der Rückkehr des jährlichen Turnus für die Assassinen-Hauptserie.

Guillemot führt als Grund für den schnellen Nachfolger an, dass Origins und Odyssey zur gleichen Zeit entwickelt worden seien. Die ungewohnt lange Pause zwischen Syndicate und Origins habe Ubisoft gut getan und ermöglicht, die Serie neu zu erfinden.

