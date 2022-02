Erinnert ihr euch noch an Basim? Der von einer geheimnisvollen Aura umgebene Assassine stellte sich im Verlauf von Assassin's Creed Valhalla als überraschend komplexer, facettenreicher Charakter heraus. Ein neues Gerücht, das von Bloomberg in die Welt gesetzt wurde, besagt, dass Basim nun sogar einen eigenen Serienableger erhalten soll.

Eine Sekunde, was ist denn mit Infinity? Wurde das nächste große Assassinen-Spiel nicht bereits angekündigt und soll vor allem auf einen langfristigen Dienst als Live-Service-Game ausgelegt sein? Was sich dahinter verbirgt, könnt ihr hier nachlesen:

41 1 Was ist Infinity? Neues Assassin's Creed - weniger kontrovers als befürchtet?

Was steckt hinter dem neuen Assassin's Creed-Spiel?

Das Bloomberg-Gerücht besagt, dass das Basim-Spiel in der Tat noch vor Infinity erscheinen soll. Wie das in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen ist, wird ebenfalls beantwortet: Bei dem Titel soll es sich um einen ursprünglich für Valhalla geplanten DLC handeln, der für Ubisoft die Release-Lücke bis zum Launch von Infinity füllen könnte.

Das Spiel soll den Codenamen Rift tragen. Über die Handlung verliert Bloomberg kein Wort, doch deren namentlich nicht genannte Quelle hat ein paar Infos verraten, die vor allem älteren Fans der Serie gefallen könnten.

So soll es diesmal keine große Open-World geben. Außerdem werde das Gameplay einen größeren Fokus auf Stealth legen. Wobei dieser Begriff im Kontext mit Assassin's Creed durchaus diskutabel ist. Denn selbst die ersten Serienteile boten nur rudimentäres Stealth-Gameplay (etwa das Untertauchen in der Menge) und widmeten sich eher thematisch als spielerisch diesem Thema - verborgener Orden, aus den Schatten zuschlagen, und so weiter.

Diese Thematik geriet in den späteren Spielen zugunsten der Open-World-Opulenz dennoch immer weiter in den Hintergrund. Welche Features sonst noch im Laufe der Seriengeschichte auf der Strecke blieben, zeigen wir euch in diesem Video:

Was könnte der Stealth-Fokus verraten? Eventuell sehen wir mehr von Basims Vergangenheit als Assassine. Sogar seine Ausbildung wäre ein potenzielles Szenario, wobei das im Rahmen der übergeordneten Valhalla-Story eher schwer zu bewerkstelligen sein dürfte.

Der Release des Basim-Ablegers soll auch nicht mehr so weit entfernt sein: Erscheinen soll das Spiel eventuell bereits 2022, spätestens aber 2023.

Wer ist noch mal Basim?

Falls ihr die Frage zu Beginn des Artikels mit Nein beantwortet habt, gibt's hier einen kleinen Abriss über Basims Charakter und Geschichte.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler In Assassin's Creed Valhalla trifft Eivor erstmals in ihrem Heimatdorf Fornberg auf den Assassinen Basim, der sie/ihn im Anschluss nach und nach in den Grundlagen des Meuchelmörder-Daseins unterrichtet. Doch im Laufe des Spiels stellt sich heraus, dass Basim seine eigenen Ziele verfolgt, und noch dazu eine Verkörperung des Isu Loki ist. Basim begleitet Eivor einen Großteil der Handlung, doch später gewinnt Loki in ihm die Überhand und versucht sogar, Eivor aka Odin zu töten. Später tritt er sogar in Kontakt zu Desmond Miles, dem Gegenwarts-Protagonisten der ersten Serienteile.

Ob sich das Gerücht rund um ein neues Assassin's Creed bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Für gewöhnlich gilt Bloomberg als glaubwürdig, vor allem seit der für seine Insider-Infos bekannte Jason Schreier für das Magazin schreibt.

Wenn ihr wissen möchtet, wie es kurz- und mittelfristig mit Assassin's Creed Valhalla weitergehen wird, können wir euch aber bereits weiterhelfen:

166 10 Die Zukunft von Valhalla Alle bekannten Infos zu kommenden DLCs

In unserer großen DLC-Übersicht haben wir für euch alle derzeit bekannten Infos zu kommenden DLCs für Valhalla gesammelt. Und falls ihr wissen möchtet, wie das ursprüngliche Ende für die Desmond-Miles-Trilogie aussah, erfahrt ihr hier die Antwort.

Hättet ihr Lust auf ein eigenes Abenteuer mit Basim? Oder würdet ihr euch lieber über neue Infos zu Infinity freuen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!