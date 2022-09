Kaum ein Tag vergeht momentan ohne einen Leak zu möglichen Assassin’s Creed- Spielen. Gestern behauptete Leaker und Branchen-Insider Tom Henderson, Ubisoft arbeite gerade an mehreren AC-Spielen. Neben dem langersehnten Japan-Setting soll Assassin’s Creed Hexe ein düsteres Mittelalter abbilden. Besonders letzteres scheint bei Fans gut anzukommen.

Alle Infos zu Tom Hendersons Behauptungen findet ihr in folgendem Artikel:

Fans sind begeistert

Die Vorstellung eines düsteren Mittelalterspiels in Europa wäre aus Sicht vieler Fans wohl die richtige Entscheidung. Im Assassin’s Creed Subreddit beziehen sich die Top-Kommentare vor allem auf Hexe und nicht auf das in Japan spielende Assassin’s Creed Red.

ChellVaquita denkt beispielsweise, dass es nach einem klasse Setting klingt. Aber auch Lopsided Grub ist der Meinung es höre sich auf dem Papier toll an.

BookQueen13 würde sich über einen Auftritt von Autor Heinrich Kramer freuen. Der hat mit seinem Werk Der Hexenhammer dafür gesorgt, dass die Hexenverfolgung legitimiert wird. BookQueen13 wünscht sich, man könne ihn dann im Spiel mit einem wahrhaftig magischen Hammer bekämpfen.

User dimspace erlaubt sich dagegen einen Spaß und behauptet, er/sie wäre enttäuscht, wenn es nicht Holzhexen und Karottennasen gäbe. JoeWilliams2501 stellt schon eine halbe Fan-Theorie auf und hebt hervor, dass es in Assassin’s Creed 1 ein Pentagramm über Desmonds Bett gab.

Apropos Assassin’s Creed 1: Es gab auch Gerüchte zu einem Remake des Spiels. Warum das laut Geraldine eine richtig gute Chance für Ubisoft wäre, erklärt sie euch in folgendem Artikel:

Aber auch ihr diskutiert schon fleißig unter unseren Artikeln. User Icicle ist schon ganz aus dem Häuschen:

AC Hexe klingt wirklich sehr spannend. Heiliges Römisches Reich, Kurfürsten, Fugger, Hanse, etc., dazu noch sehr gritty und düster und eine kompaktere Open-World. Teufel ja!

Maggot83 ist ähnlich begeistert vom potenziellen Projekt:

Hexe wäre genau mein Ding! Höchst interessante Zeitepoche.

Und Lokhir ist schon gespannt, ob es zum ersten Mal ein Assassin’s Creed mit deutschem Setting geben wird:

Ist es soweit? Bekommen wir jetzt ENDLICH ein AC das in Deutschland spielt?

Wie wahrscheinlich sind die Leaks?

Ob die geleakten Spiele auch wirklich erscheinen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher. Jedoch irrt sich der Branchen-Insider Tom Henderson nur selten und mittlerweile stützt auch Jason Schreier seine Behauptungen.

Es bleibt auch die Frage, wie verwoben die möglichen Geschichten mit den alten Teilen sein werden. In Valhalla trafen die Protagonistinnen Eivor und Kassandra aus Odyssey ja in einem Update sogar aufeinander:

Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis wir mehr wissen: Am 10. September findet die Ubisoft Forward statt, bei dem das Studio etwas mehr zu ihren Projekten verraten wird. Wir werden euch natürlich dahingehend auf dem Laufenden halten.

Was haltet ihr von Assassin’s Creed Hexe? Hättet ihr Lust auf das Spiel oder reizt euch mehr das Japan-Setting? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder nehmt doch gleich an unserer Umfrage teil!