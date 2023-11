Assassin's Creed Mirage liefert noch 2023 den perfekten Grund für einen zweiten Durchlauf

Im Dezember können wir Basims Geschichte noch einmal auf andere Art erleben.

Nach den Open-World-Giganten Origins, Odyssey und Valhalla sollte Assassin's Creed Mirage wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Das hieß neben Gameplay-Änderungen auch, dass wir eine deutlich kleinere Welt erkunden und viel weniger Spielzeit in Basims Abenteuern in Bagdad steckt. Mit einem bald erscheinenden Update wollen uns die Entwickler aber einen zweiten Durchgang schmackhaft machen.

Zwei neue Modi im Dezember

Das frühmittelalterliche Bagdad ist zwar schon ziemlich groß, aber im Vergleich zu den Vorgängern ist Mirage ziemlich leichte Kost: Tester Dimi hatte in unter 20 Stunden so ziemlich alles vom Spiel gesehen. Erweiterungen soll das neueste Assassin's Creed zwar keine bekommen, doch mit einem Tweet kündigten die Entwickler nun an, dass ein kostenloses Update im Dezember zwei neue Spielmodi bringen soll.

Dabei handelt es sich zum einen um einen New-Game-Plus-Modus. Wie genau der funktioniert, wird zwar noch nicht erklärt, aber höchstwahrscheinlich behalten wir im New Game Plus unsere verbesserten Werkzeuge, sowie Waffen und Rüstungen, dürfen aber sämtliche Quests noch einmal spielen.

Zum anderen kommt mit dem Update auch ein Permadeath-Modus dazu. Hier dürfen wir nicht sterben, sonst müssen wir das Spiel von vorne anfangen. Dieser Modus lässt sich aber mit allen Schwierigkeitsgraden kombinieren.

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Mehr Details zum Update gibt es aktuell nicht, die Entwickler versprechen aber, schon bald mehr Details zu liefern. In der Zwischenzeit könnt ihr euch oben unser Testvideo zu Mirage ansehen, ganz einfach das Parkour-Gameplay im Spiel verbessern, oder unseren brandneuen Test zum ersten Assassin's Creed in First Person lesen:

Wären die beiden neuen Modi für euch ein Grund, Assassin's Creed Mirage noch einmal durchzuspielen? Oder habt ihr schon längst ein anderes Spiel angefangen und gar keine Zeit für ein zweites Abenteuer mit Basim? Wie gefiel euch das deutlich kürzere Mirage? Habt ihr es denn überhaupt schon gespielt? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!