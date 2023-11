Das beste Assassin's Creed? Ihr habt abgestimmt und eine klare Meinung

Welcher Assassinen-Teil hat es euch am meisten angetan? Ihr habt es uns verraten!

Unser Ranking aller Assassin’s-Creed-Spiele haben wir euch ja schon gezeigt. Aber wir wollten natürlich auch von euch wissen, welchen Teil der Reihe ihr am besten fandet. Vielen Dank an alle, die bei unserer Umfrage mitgemacht haben!

In der Auswertung zeigt sich: Vor allem drei Spiele haben es euch besonders angetan, die ziemlich unterschiedlich ausfallen. Und es gibt ein paar Assassin’s Creeds, mit denen ein Großteil der GameStar-Community so gar nichts anfangen kann.

So habt ihr abgestimmt: Das beste Assassin’s Creed

Die Goldmedaille erobert sich – Trommelwirbel – Assassin’s Creed 4: Black Flag. Mit 22 Prozent aller Stimmen ist es euer ganz klarer Favorit, Edward sticht Ezio gnadenlos aus. Allerdings landet der mit Assassin's Creed 2 wenig überraschend auf eurem Platz 2, mit immerhin 19 Prozent der Stimmen. Platz 3 bekommt eins der neuen Assassin's Creeds, nämlich AC Odyssey, das mit 16 Prozent der Stimmen Bronze holt. Sehr passend zum antiken Setting!

Als nächstes folgen AC Brotherhood, AC Origins und AC Valhalla, also ein Klassiker der Reihe und die beiden anderen großen Open-World-Teile.

Am unbeliebtesten sind bei euch AC Rogue, AC 3: Liberation und AC Chronicles. Die letzten beiden haben 0 Prozent Stimmen bekommen (in echten Zahlen haben 9 beziehungsweise 6 Personen sie als Favoriten angegeben).

Das komplette Ranking der GameStar-Community seht ihr hier:

Nicht ganz einig mit uns

Es gibt ein paar spannende Unterschiede zwischen eurer Abstimmung und unserem Redaktions-Ranking. Bei uns gewinnt AC 2, AC Black Flag segelt dafür auf Platz 2. Auf unserem Platz 3 liegt AC Origins. Beim Schlusslicht sind wir uns dann aber wieder alle einig: Den belegt auch bei uns AC Chronicles.

In den Kommentaren geben viele von euch an, dass ihr Black Flag deswegen besonders schätzt, weil es die bekannte Formel gebrochen hat und sich im wahrsten Sinne in unbekannte Gefilde wagte. Auch uns hat es mit seiner offenen Welt begeistert:

PLUS 8:33 Platz 8: Assassin's Creed 4: Black Flag - »Eine der schönsten Open Worlds« - Die zehn besten Open-World-Spiele

Rein von der Story schreiben viele von euch den verdienten Sieg aber AC2 zu. Odyssey bekommt viel Lob für die Einführung der Rollenspielelemente, die in den neueren Hauptteilen der Reihe inzwischen fest dazugehören.

Nochmals vielen Dank für eure rege Teilnahme! Seid ihr vom Ergebnis überrascht oder war euch ohnehin schon klar, dass Black Flag und AC 2 sich die vorderen Plätze teilen werden?