Eigentlich sollte schon zweimal ein Live-Event rund um einen Elite-Söldner mit besonderem Loot in Assassin's Creed: Odyssey stattfinden. Allerdings verhinderten das technische Probleme. Jetzt nimmt Ubisoft das Event vorerst komplett aus dem Spiel, bis die Probleme behoben sind.

Das erklärte der Community Manager in einem Statment im offiziellen Forum. Der betroffene Söldner Damais the Indifferent sei nun schon zweimal nur bei einem kleinen Teil der Spieler wie geplant im Rahmen des Live-Events aufgetaucht. Das sei so keine befriedigende Erfahrung für alle Spieler, weshalb man das Event entferne, bis man eine Lösung gefunden habe. Man arbeite bereits daran und hoffe, die Söldner-Events noch diesen Monat starten zu können.

Plus-Podcast zu Odyssey: Ein Spiel, über das man streiten muss

Elite-Schiffe und Rabatt als Entschädigung

Als Ersatz wird es ab jetzt jede Woche ein Elite-Event rund um ein Schiff geben. Als Entschuldigung und Dankeschön an die Spieler für die Geduld, wird es außerdem einen Rabatt von -80 Orichalcum auf alle Legendären Items geben, die Sargon (Oikos of the Olympians) nächste Woche anbietet.

Ursprünglich sollten die Söldner-Live-Events bereits am 17. und am 30. Oktober stattfinden. Eigentlich sollten sich die Mercenary-Events wöchentlich mit den Epic-Ship-Events abwechseln und besonders knackige Gegner mit entsprechend hoher Belohnung im Rahmen des Live-Service bieten.

Mittlerweile ist auch der erste kostenlose Story-DLC für Odyssey verfügbar und ein zusätzlicher Patch senkt die Rohstoffkosten für Upgrades.