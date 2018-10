»Damais the Indifferent« ist erneut verschwunden. Schon zum zweiten Mal muss Ubisoft das wöchentliche Live-Event von Assassin's Creed: Odyssey rund um den Elite-Söldner absagen, für dessen Kopf ihr einige besonders lukrative Belohnungen bekommen hättet. Und ebenfalls zum zweiten Mal verpackt der Entwickler dieses wohl technische Problem in einem humoristischen Tweet:

Remember Damais the Indifferent? So far we've had no success in tracking him down, so, unfortunately, there won't be a live event this week.



We're working towards a solution to address an issue that prevents the mercenary live events from appearing as soon as we can. Stay tuned. pic.twitter.com/BHqEp1g3cb