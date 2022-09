Assassin’s Creed: Fan-Video zeigt, wie gut ein Remake in Unreal Engine 5 aussehen könnte

Das allererste Assassin's Creed hat schon fast 15 Jahre auf dem Buckel, könnte aber bald sein Comeback feiern. In den letzten Monaten kamen immer wieder neue Gerüchte und Spekulationen auf, dass Altairs großes Abenteuer ein Remake spendiert bekommt - offiziell bestätigt wurde das aber bis heute nicht.

Wie ein Remake von Assassin’s Creed im Jahr 2022 in der Unreal Engine 5 aussehen könnte, zeigt jetzt ein neues Fan-Video. Bei den gezeigten Szenen dürfte der ein oder andere Fan zweifelsohne in wohligen Erinnerungen an das heimliche Meucheln mieser Templer schwelgen. So zum Beispiel auch Géraldine, die für eine AC-Neuauflage allemal zu haben wäre:

Alter Assassine in neuem Gewand

Das zeigt das Video: Bei dem folgenden Video handelt es sich um ein Projekt des YouTube-Kanals TeaserPlay. Die Verantwortlichen dahinter veröffentlichen immer wieder neue Konzept-Trailer zu Wunsch-Sequels, -Prequels, -Remakes oder -Remaster unserer liebsten Videospiele, die wir vielleicht nie bekommen werden.

So zum Beispiel, wie die potenzielle Neuauflagen von Spielen wie Bully, Fallout: New Vegas oder Red Dead Revolver aussehen würden, wenn extrem viel Wert auf die Grafik gelegt wird. Jetzt ist Ubisofts Assassin’s Creed an der Reihe, welches von TeaserPlay eine Generalüberholung in der Unreal Engine 5 spendiert bekommen hat. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in das Konzept:

Wie stehen die Chancen für ein AC-Remake?

Das sagen neueste Gerüchte: Spekulationen um eine Neuauflage des ersten Assassin’s Creed sind nichts Neues - unsere Kollegen der GamePro berichteten beispielsweise schon vor Monaten darüber. Zuletzt sorgte aber ein vielversprechender Leak unter Fans für Aufsehen.

Der YouTuber j0nathan teilte zahlreiche angebliche Informationen zum möglicherweise nächsten Titel der Reihe, große Teile dieses Leaks bestätigte Ubisoft kurz darauf persönlich. Demnach heißt das nächste Assassin’s Creed tatsächlich Mirage, dreht sich um die Hauptfigur Basim und spielt sich in Bagdad zwischen den Jahren 860 und 870 ab. Basim kennen Fans der Ubisoft-Reihe natürlich bereits aus Assassin’s Creed Valhalla.

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass ein Remake des ersten Assassin’s Creed laut j0nathan ein Teil des Season Pass von Mirage sein soll. Das Remake soll im technischen Gerüst von Mirage entstehen und viele Assets davon wiederverwenden. Alle wichtigen Infos zu Mirage und dem angeblichen Remake von Assassin’s Creed haben wir hier für euch zusammengefasst:

Wann wir mehr wissen: Eine offizielle Bestätigung (oder Absage) soll es spätestens zur nächsten Ubisoft Forward am 10. September geben. Wir bleiben für euch natürlich am Thema dran und lassen es euch wissen, sollte das erste Assassin’s Creed tatsächlich ein Remake spendiert bekommen.

Wie steht ihr zu dem potenziellen Remake von Assassin’s Creed: Würdet ihr euch über die Rückkehr von Altair freuen oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!