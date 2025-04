Der wohl älteste Spieler von Assassin's Creed Shadows ist 90 Jahre alt und wird gerade im Netz gefeiert

Auch im hohen Alter lassen sich Videospiele noch genießen.

»Wenn ich älter werde, möchte ich auch so cool sein« - das haben sich viele jüngere Menschen nicht nur gedacht, als Gandalf der Graue auf der Brücke von Khazad-dûm dem Balrog die Leviten gelesen hat.

Nein, auch auf Reddit hat ein User den obigen Satz formuliert. Der Grund ist ein anderer älterer Herr, ohne langen Rauschebart, dafür aber mit deutlich mehr Skill am Controller als der Zauberer.

Mit stolzen 90 Jahren spielt der Herr Assassin's Creed Shadows. Diese bis ins hohe Alter ungebrochene Leidenschaft für Videospiele bringt ihm nun Liebe und Verehrung im Netz ein.

Ein Gamer der ersten Stunde

Konkret geht es um den Vater oder Großvater (wir tippen mal auf Letzteres) von Reddit-User CautiousPaul:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der für seine 90 Jahre äußerst rüstige Herr sitzt mit seinem DualSense-Controller auf der Couch. Neben ihm liegt ein frisch ins Haus geflattertes Sonderheft zu Assassin's Creed Shadows. Sofort wird deutlich: Dieser Mann zockt nicht zum ersten Mal in seinem Leben, ganz im Gegenteil.

Laut CautiousPaul spielt sein Verwandter bereits mindestens seit den Tagen des ZX Spectrum - der erschien im Jahr 1982. Es handelt sich hierbei also um einen echten Frühstarter, wenn es um Videospiele geht. Umso beeindruckender, dass er dem Hobby seitdem treu geblieben ist.

Übrigens hilft das Daddeln laut seinem Arzt sogar gegen die fortschreitende Arthritis. Wenn eure Mutti oder Partnerin also das nächste Mal meckert, weil ihr um drei Uhr nachts noch in Elden Ring versackt, sagt ihnen, dass euch eure Gesundheit am Herzen liegt!

Von LAN-Parties im Pflegeheim bis hin zur Vorbildfunktion

In den Kommentaren unterhalb des Bildes wird der Videospiel-Opa gefeiert. Die eingangs zitierte Hoffnung, in diesem Alter auch noch so cool zu sein, ist da nur die Spitze des Eisbergs.

Mitredditor Disintegr8tor etwa träumt davon, eines Tages im Pflegeheim eine LAN-Party zu veranstalten. Schließlich dürfte es in einigen Jahrzehnten deutlich mehr videospielaffine Senioren geben als derzeit.

retro-gaming-lion hingegen empfindet beim Betrachten des Bildes Sehnsucht danach, auch mit seinem Paps gemeinsam spielen zu können. Der sei jedoch zu beschäftigt mit seiner Arbeit - sad. 🥲

ProtoPrime1X empfiehlt dem Thread-Ersteller, dem Gaming-Guru unbedingt das frisch erschienene Oblivion Remaster zu zeigen. FocusOnThePie schreibt einfach nur Wunderschön ❤️ . Für corpse2b ist der 90-Jährige ein Vorbild, wie es sich in Würde altern lässt.

Sonderhefte? Ja, die gibt's noch!

Und dann das: Wir stolpern über einen Kommentar des Users SirJeffers88. Der schreibt: Heute habe ich gelernt, dass noch immer gedruckte Sonderhefte zu Spielen produziert werden. Andere Jungspunde pflichteten seiner Verwunderung sogar noch bei.

Da wir bei der GameStar einen Bildungsauftrag haben, möchten wir euch ganz uneigennützig darauf hinweisen, dass es natürlich noch Sonderhefte gibt. Richtig tolle sogar, mit aufwendigem Design, vielen Extras und anderem Klimbim!

Aktuelles Beispiel gefällig?

Bestimmt gibt es auch unter unserer Leserschaft den ein oder anderen passionierten Spielefan, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ach, wisst ihr was? Wir fragen einfach mal in die Runde!

Wie alt seid ihr eigentlich und wie lange spielt ihr bereits? Was war eure erste Konsole/PC-Plattform und wisst ihr noch, weshalb ihr damit überhaupt angefangen habt? Merkt ihr selbst, dass euch das lange Ausüben eurer Leidenschaft körperlich und geistig fit hält? Wir sind gespannt, also verratet es uns gerne in den Kommentaren - aber natürlich nur, wenn ihr mögt!