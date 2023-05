Assassin's Creed: Ubisoft verkauft bald nicht nur Sammelfiguren, sondern auch deren »Seele«

Charaktere aus Assassin's Creed werden zu digital-physischen Sammelfiguren.

Ubisoft hat neue NFTs im Angebot – aber Moment mal, hieß es nicht, der Vorstoß sei eingestampft? Stimmt, aber es geht diesmal nicht um Ubisoft Quartz, das euch exklusive digitale Cosmetics für Ghost Recon: Breakpoint verkaufen wollte und inzwischen eingestellt wurde.

Stattdessen stellt Ubisoft eine neue Aktion vor, die sich an Fans von Assassin’s Creed richtet: Sie verkaufen individuell angepasste Figuren mitsamt ihrer »Seele« – also einem NFT.

Was steckt hinter Ubisofts neuem NFT-Angebot?

Gemeinsam mit der Firma Integral Reality Labs hat Ubisoft sogenannte »Smart Collectibles« entwickelt. Konkret sind das individuell angepasste Assassin’s-Creed-Figuren in einem durchsichtigen Plastikwürfel und dazu ein NFT, das auf der Polygon-Blockchain beweisen soll, dass euch die einzigartige Figur gehört.

Diese Figuren haben verschiedene »Seltenheitsgrade« und ihr verwaltet eure Sammlung über eine eigens konzipierte Begleit-App, die euch eine »lohnende Sammelerfahrung« bieten möchte. Zumindest ist das die Idee, denn bisher sind die »Smart Collectibles« nur angekündigt, aber noch nicht erschienen. Ein Launch-Datum wurde noch nicht veröffentlicht.

Laut offiziellem Twitter-Account sollen Fans sich die limitierten »Digitalen Seelen« dieser Figuren (also die NFTs) über einen Marketplace sichern, danach können sie die Figuren via App anpassen (was als »die Seele eurer Figur schmieden« bezeichnet wird – und sie wandern dann in den 3D-Druck.

Mit den Spielen hängen die NFTs nicht zusammen, Käufer werden also keine Ingame-Vorteile davon haben. Allerdings soll die Begleit-App selbst wie ein kleines Spiel funktionieren, in dem ihr mit euren Figuren Achievements und Loot-Boxen freischaltet. Darin stecken dann etwa weitere Cosmetics für noch mehr Figuren. Wie viel die Produkte kosten sollen, ist bisher nicht bekannt.

Was haltet ihr von den neuen »Smart Collectibles« zu Assassin’s Creed? Habt ihr grundsätzlich überhaupt Interesse an solchen hybriden Sammelfiguren oder lehnt ihr alles ab, was mit NFTs zu tun hat? Oder wartet ihr erstmal ab, wie das fertige Produkt aussieht? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren unter dem Artikel mit uns!