Assassin's Creed Valhalla: Baldiger Release des Paris-DLCs wohl geleakt

Assassin's Creed Valhalla schickt euch im Sommer 2021 nach Paris, um die fränkische Stadt mit bewährter Wikingersanftmut um ihre Habseligkeiten zu erleichtern. Jetzt könnte ein Release-Termin für den DLC Die Belagerung von Paris vorzeitig geleakt worden sein.

Einem Xbox-Nutzer wurde offenbar ein Teasertext mit dem genauen Datum für die Veröffentlichung angezeigt. Stimmt dieser Termin, erscheint Die Belagerung von Paris für Assassin's Creed Valhalla schon am 5. August 2021.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie wahrscheinlich die Info?

Haltet eure Pferde noch ein wenig im Zaum, da der Bildschirm kurz darauf nicht mehr abrufbar gewesen sein soll. Es könnte sich also um einen Platzhalter gehandelt haben. Allerdings ist das gezeigte Datum nicht unwahrscheinlich, immerhin grenzte Ubisoft den Release-Zeitraum bereits für den Sommer 2021 ein. Der Termin liegt also durchaus im Bereich des Möglichen.

Auch der gezeigte Text liest sich glaubhaft, entspricht dem Duktus professioneller PR-Texte und passt mit den bisher bekannten Infos zum neuen DLC für AC Valhalla zusammen.

"Segelt in das vom Krieg zerrissene Königreich Francia und belagert die befestigte Stadt Paris! Kämpft gegen die gnadenlosen Truppen von Karl dem Dicken und bildet strategische Allianzen, um die Zukunft eures Clans zu sichern. Holt euch jetzt den Season Pass und genießt Die Belagerung von Paris am 5. August."

Da allerdings eine offizielle Bestätigung vonseiten Ubisoft aussteht, betrachtet die Info bitte mit der nötigen Skepsis.

Was es schon an gesicherten Fakten über Die Belagerung von Paris gibt, fassen wir in der Übersicht für euch zusammen. Dort findet ihr auch weitere Leaks, die viele Details zum Gameplay verraten sollen. Und auch zum ersten DLC Zorn der Druiden findet ihr dort alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Warum gerade Wikingerspiele wie Valhalla und Valheim so einen Sog auf uns ausüben, erklärt euch die Psychologin Jessica Kathmann bei GameStar Plus.