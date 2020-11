Assassin's Creed Valhalla startet nicht, das könnt ihr tun

Assassin's Creed Valhalla ist erschienen und Spieler aus aller Welt fallen als raubeinige Wikinger in England ein. Aber nicht bei allen funktioniert das reibungslos, in Foren berichten genervte Fans von Problemen beim Spielstart.

Für einige startet AC Valhalla gar nicht, während andere nicht über den Bildschirm für die Geschlechterauswahl hinaus gelangen. Die Ursachen können sehr vielfältig sein, könnten also je nach PC auch die Hardware-Konfiguration betreffen, also welche Teile ihr verbaut habt.

Daher wollen wir euch hier Tipps für's allgemeine Troubleshooting geben, die ihr nacheinander abarbeiten und so hoffentlich die Launch-Probleme von Assassin's Creed Valhalla in den Griff bekommen könnt.

Für das Problem bei der Geschlechterwahl im Charakterbildschirm wollen Nutzer im Ubisoft-Forum bereits Abhilfe gefunden haben. Daher zeigen wir euch diesen Fix zuallererst.

Fix für den Charakter-Bildschirm

Wenn ihr euren Charakter in Assassin's Creed Valhalla nicht wählen könnt, beziehungsweise das Spiel nicht auf Tastendruck reagiert, versucht den folgenden Tipp:

Wechselt ins Optionsmenü, schaltet auf Interface und stellt unter dem Punkt "Allgemein" die Option "Halten-Alternative" auf "aus". Anschließend solltet ihr bei der Geschlechterauswahl weiterkommen.

Allgemeines Troubleshooting

Startet Assassin's Creed Valhalla bei euch gar nicht, könnten die folgenden Tricks helfen. Arbeitet diese Fixes einfach Schritt für Schritt ab:

Stellt sicher, dass ihr die aktuellsten Treiber für eure Hardware installiert habt. Sowohl Nvidia als auch AMD haben neue Updates zum Release von Valhalla veröffentlicht, die ihr in eurer Radeon- beziehungsweise Geforce-Experience-Software findet.

Sowohl Nvidia als auch AMD haben neue Updates zum Release von Valhalla veröffentlicht, die ihr in eurer Radeon- beziehungsweise Geforce-Experience-Software findet. Untersucht die Installation des Spiels auf Fehler: Wählt dafür Assassin's Creed Valhalla im Launcher Ubisoft Connect und nutzt die entsprechende Schaltfläche im Bereich "Eigenschaften".

Wählt dafür Assassin's Creed Valhalla im Launcher Ubisoft Connect und nutzt die entsprechende Schaltfläche im Bereich "Eigenschaften". Assassin's Creed Valhalla als Administrator ausführen: Geht ins Spielverzeichnis, ruft mit Rechtsklick die Eigenschaften auf, wechselt auf den Reiter Kompatibilität und setzt den Haken bei "Programm als Admin ausführen". Startet anschließend das Spiel.

Geht ins Spielverzeichnis, ruft mit Rechtsklick die Eigenschaften auf, wechselt auf den Reiter Kompatibilität und setzt den Haken bei "Programm als Admin ausführen". Startet anschließend das Spiel. Setzt eine Ausnahme in eurer Antiviren-Software: Je nachdem, welches Programm ihr nutzt, kann Sicherheitssoftware das ordnungsgemäße Ausführen von AC Valhalla blockieren. Setzt das Spiel auf die Whitelist, um diesen Fehler auszuschließen. Startet anschließend euren PC neu.

Je nachdem, welches Programm ihr nutzt, kann Sicherheitssoftware das ordnungsgemäße Ausführen von AC Valhalla blockieren. Setzt das Spiel auf die Whitelist, um diesen Fehler auszuschließen. Startet anschließend euren PC neu. Manchmal sorgt eine fehlerhaft installierte Visual C++ Redistributable für Probleme. Ladet euch die aktuellste Version auf der Microsoft-Website herunter und installiert sie neu.

Sollte all das keine Früchte tragen, bleibt die Option, AC Valhalla komplett zu deinstallieren und neu aufzuspielen. Wenn ihr Geduld habt, könnt ihr außerdem darauf warten, bis Ubisoft die Probleme per Hotfix gelöst hat. Wir haben beim Publisher angefragt, ob ein Patch in Arbeit ist und halten euch auf dem Laufenden.

