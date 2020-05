Assassin's Creed Valhalla soll erneut eine sehr umfangreiche Spielwelt bekommen. Das verriet Ubisoft im Interview mit gameinformer.com.

Die wichtigsten Orte, die ihr im Laufe eures Wikinger-Abenteuers besuchen werdet, sind bereits bekannt. Allerdings machte Ubisoft noch keine konkreten Angaben, ob die Karte die gleiche Größe wie der riesige Vorgänger Odyseey haben wird.

Ihr beginnt in Norwegen

Norwegen ist der Ausgangspunkt eurer Reise. Von hier aus startet Protagonist Eivor sehr früh im Spiel ins England des 9. Jahrhunderts, wie Creative Director Ashraf Ismail verriet. Norwegen soll ein wunderschönes, aber raues Land sein, das nicht genug Platz für Eivors Leute bietet.

Die Spieler sollen einerseits die Schönheit der Natur und andererseits deren Lebensfeindlichkeit zu spüren bekommen. Ihr könnt laut Ismail während des Spiels jederzeit nach Norwegen zurückkehren, es soll dort »genug zu sehen und zu tun geben«.

Vier Königreiche & drei Hauptstädte

Der englische Teil des Spiels soll ziemlich groß ausfallen. Laut dem Interview werdet ihr in England hauptsächlich in vier Königreichen unterwegs sein:

Wessex

Northumbria

East Anglia

Mercia

In diesen gibt es gleich drei Hauptstädte, nämlich London, Winchester und Jórvík (heute York). Außerdem verspricht Ismail »tonnenweise« kleinere Städte und Siedlungen. Etwas vage sagte er:

"Wir haben andere Überraschungen, die ich nicht verraten werde, in Bezug auf die Welt und die Karte."

Ob wir im Laufe des Spiels etwa das namensgebende Walhall zu sehen bekommen? Dort enden laut der nordischen Mythologie die Seelen von in der Schlacht gefallenen Kriegern und sie liegt in Odins Burg in Asgard.

Das bleibt aber vorerst reine Spekulation - vielleicht bezieht sich Ismails Überraschungs-Aussage auch auf etwas ganz anderes: Es wird auf jeden Fall auch eine Rückkehr zur Animus-Geschichte um Layla Hassan geben, sagte der Creative Director. Bereits in Origins und Odyssey spielte die Gegenwart eine Rolle, allerdings nur optional.

Ihr könnt übrigens wie bereits in Odyssey selbst entscheiden, ob eure Figur männlich oder weiblich sein soll. Im Vergleich zum Vorgänger soll das Geschlecht von Eivor aber keine spielerischen Auswirkungen haben. Plus-Leser bekommen in unserer großen Preview zu Valhalla mehr Einblicke in die Zukunft der Serie.