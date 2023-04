Action-Rollenspiel Atlas Fallen will mit viel Aufwand eine ganz typische Koop-Falle umgehen

In den Koop-Modus von Atlas Fallen haben die Entwickler viel Arbeit investiert.

Bei Deck13, den Entwicklern von Lords of the Fallen, entsteht aktuell das Action-Rollenspiel Atlas Fallen. Neben halboffenen Wüstenwelten und Sandmagie erwartet uns hier auch ein rein optionaler Koop-Modus für zwei Spielerinnen oder Spieler, in den die Entwickler wohl richtig viel Mühe gesteckt haben. Das und vieles mehr verrieten sie kürzlich im Gespräch mit Maurice und Peter.

Koop war großer Aufwand

Im Rahmen der CAGGTUS haben wir uns ausführlich mit Phil Pradel von Deck13 unterhalten, der uns viele spannende Infos zum Rollenspiel verriet. Das ganze Gespräch könnt ihr euch hier ansehen:

Atlas Fallen steckt eine Menge Arbeit in den kooperativen Modus, um typische Fehler zu vermeiden. Unter anderem soll sich das Spielen im Koop durch folgende Vorteile auszeichnen:

Maximale Freiheit für Mitspieler: Wer einer Koop-Session beitritt, kann fast alles machen, was auch der Host kann. Loot finden, Bosskämpfe starten, mit NPCs sprechen, sowie Quests anfangen oder abgeben.

Wer einer Koop-Session beitritt, kann fast alles machen, was auch der Host kann. Loot finden, Bosskämpfe starten, mit NPCs sprechen, sowie Quests anfangen oder abgeben. Fortschritt wird geteilt: Wenn ihr im Koop als Mitspieler etwa Quests erledigt, euren Charakter weiterentwickelt und neues Loot findet, nehmt ihr euren Fortschritt grundsätzlich mit, solltet ihr danach alleine weiterspielen. Wie das genau funktioniert, erklären wir auch in unserer großen Preview. Hier eine kurze Zusammenfassung: Kampagnenfortschritt: Wollt ihr gemeinsam die Kampagne spielen und als Mitspieler euren Fortschritt danach behalten, müsst ihr etwa an der selben Stelle der Geschichte stehen wie der Host. Mehrere Möglichkeiten: Je nach Konstellation könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr den Fortschritt beim Questen oder den Fortschritt eures Charakters überhaupt mitnehmen wollt.

Wenn ihr im Koop als Mitspieler etwa Quests erledigt, euren Charakter weiterentwickelt und neues Loot findet, nehmt ihr euren Fortschritt grundsätzlich mit, solltet ihr danach alleine weiterspielen. Wie das genau funktioniert, erklären wir auch in unserer großen Preview. Hier eine kurze Zusammenfassung: Zwischensequenzen verändern sich: Besonders viel Arbeit war es, die Zwischensequenzen für den Koop entsprechend anzupassen. Die nehmen nun aber Rücksicht darauf, ob ihr allein oder zu zweit seid und zeigen dementsprechend auch den Charakter eures Koop-Partners.

Atlas Fallen wird am 10. August 2023 erscheinen, das Rollenspiel wurde zuletzt auf diesen Termin verschoben. Das führte allerdings auch dazu, dass bis zum Release noch eine deutsche Sprachausgabe umgesetzt werden kann.

Was ist für euch das wichtigste Feature eines guten Koop-Modus? Freut ihr euch über Zwischensequenzen mit allen Charakteren, oder ist euch der geteilte Fortschritt viel wichtiger? Schreibt es gerne in den Kommentaren!