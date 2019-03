Koei Tecmo hat eine erweiterte Version von Attack on Titan 2 namens Attack on Titan 2: Final Battle angekündigt. Die erscheint am 5. Juli 2019 neben dem PC auch für die PS4, Nintendo Switch und Xbox One.

Mit der sollt ihr die komplette Geschichte von Staffel 3 des Anime erfahren und werdet damit auch den großen Plottwist erleben, der sich im Keller der alten Wohnung von Hauptprotagonist Eren versteckt. Manga-Leser kennen den bereits und nähern sich derzeit langsam aber sicher dem Ende der gesamten Serie.

Die Inhalte von A.O.T. 2: Final Battle

Final Battle wird euch sämtliche Inhalte der dritten Staffel des Anime geben. Dazu zählt nicht nur die Story selbst, sondern auch die darin vorkommende Ausrüstung und Charaktere. An dieser Stelle erklären wir euch, mit welchen Inhalten sich Final Battle von der ersten Version unterscheidet.

Kampagne mit Inhalten von Staffel 3: Der größte Unterschied zu A.O.T. 2 ist, dass die Kampagne von Final Battle umfangreicher ist. Die wird jetzt auch die Geschichte der dritten Staffel des Anime erzählen und nicht mit dem Ende von Staffel 2 aufhören.

Der größte Unterschied zu A.O.T. 2 ist, dass die Kampagne von Final Battle umfangreicher ist. Die wird jetzt auch die Geschichte der dritten Staffel des Anime erzählen und nicht mit dem Ende von Staffel 2 aufhören. Erstmals Kampf gegen Menschen: Bisher habt ihr euch in Attack on Titan nur mit den namensgebenden Titanen angelegt. In den neuen Inhalten wird es erstmals auch Kämpfe gegen menschliche Kontrahenten geben.

Bisher habt ihr euch in Attack on Titan nur mit den namensgebenden Titanen angelegt. In den neuen Inhalten wird es erstmals auch Kämpfe gegen menschliche Kontrahenten geben. Neue exklusive Episoden: Neben den Anime-Inhalten wird es auch Episoden geben, deren Geschichte ihr nur im Spiel erleben könnt.

Neben den Anime-Inhalten wird es auch Episoden geben, deren Geschichte ihr nur im Spiel erleben könnt. Neuer Spielmodus: In Wall-Reclamation stellt ihr euer eigenes Team zusammen, um dann ein von den Titanen besetztes Gebiet zurückzuerobern.

In Wall-Reclamation stellt ihr euer eigenes Team zusammen, um dann ein von den Titanen besetztes Gebiet zurückzuerobern. Neue Waffen: Mit dem Thunder Spear gibt es erstmalig eine Waffe, mit der ihr auch den gefährlichen gepanzerten Titan leiden lassen könnt. Zudem habt ihr mit dem Anti-Personell Omni-Directional-Gear Zugriff auf Schusswaffen.

Mit dem Thunder Spear gibt es erstmalig eine Waffe, mit der ihr auch den gefährlichen gepanzerten Titan leiden lassen könnt. Zudem habt ihr mit dem Anti-Personell Omni-Directional-Gear Zugriff auf Schusswaffen. Mehr spielbare Charaktere: Die Anzahl der spielbaren Helden erhöht sich auf 40 Charaktere.

Besitzer von Attack on Titan 2 können sich ein etwas günstigeres Upgrade auf die neue Version kaufen. Einen Preis für das Hauptprogramm oder das Upgrade nennt der Entwickler Koei Tecmo derzeit noch nicht.

Plus-Report: Transmedia: Der Fortsetzungswahn - Alles für die Marke: Spiel, Film, Comic

Attack on Titan 2 - Screenshots ansehen