Aufbau-Sale bei Steam: Diese famosen Angebote gelten nur noch wenige Stunden

Wenn ihr regelmäßig auf GameStar.de seid, dann habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Herz für Aufbauspiele. Und in diesem Fall läuft für euch auf Steam aktuell einer der vielleicht wichtigsten Sales der letzten Jahre. Denn seit dem 23. Januar sind in dem PC-Store von Valve haufenweise Aufbauspiele für wenig Geld zu haben.

Doch diese fetten Tage sind bald vorbei! Ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit, um euch an den zahlreichen Angeboten zu erfreuen und eure Bibliothek um ein paar Aufbau-Highlights zu ergänzen. Aber nur keine Panik, wir haben bereits einige der besten Empfehlungen für euch rausgesucht und fassen sie in diesem Artikel nochmal für euch zusammen.

Wann endet der Sale?

Wenn ihr von den günstigeren Preisen während der Steam Basenbau-Aktion profitieren wollt, müsst ihr schnell sein. Der große Sale endet heute um 19 Uhr.

Eine gesammelte Übersicht über die Spiele im Sale bekommt ihr auf der Steam-Seite. Ist euch das zu unübersichtlich, haltet euch am besten an unsere redaktionellen Empfehlungen.

1:06 Steam kündigt riesigen Aufbau-Sale an: Hier die ersten bestätigten Angebote im Trailer

Die besten Angebote im Steam Sale

Direkt zum Start des großen Sales haben wir für euch eine ganze Liste an wirklich lohnenswerten Titel zusammengestellt, für die ihr auch heute noch deutlich weniger Münzen springen lassen müsst. In erster Linie fokussieren wir uns hier auf allerlei Aufbauspiele, die vor allem aber auch in unseren Tests sehr gut abgeschnitten haben. Zu den Empfehlungen gehören:

Dwarf Fortress : Ein großartiges Aufbauspiel, das tolle Geschichten erzählt und von fleißigen Zwergen handelt. (10 Prozent Rabatt, 26 Euro)

: Ein großartiges Aufbauspiel, das tolle Geschichten erzählt und von fleißigen Zwergen handelt. (10 Prozent Rabatt, 26 Euro) Cities Skyline : Ihr seid Bürgermeister einer Stadt, die ihr dann zu einer Metropole ausbaut. Das SimCity des modernen Menschen. (70 Prozent Rabatt, 8 Euro)

: Ihr seid Bürgermeister einer Stadt, die ihr dann zu einer Metropole ausbaut. Das SimCity des modernen Menschen. (70 Prozent Rabatt, 8 Euro) Frostpunk : Ein Aufbauspiel, das euch an eure moralischen Grenzen bringt, während ihr eine Gruppe Menschen vor dem Kältetod bewahrt. (75 Prozent Rabatt, 7 Euro)

: Ein Aufbauspiel, das euch an eure moralischen Grenzen bringt, während ihr eine Gruppe Menschen vor dem Kältetod bewahrt. (75 Prozent Rabatt, 7 Euro) Banished: Ihr findet euch im Mittelalter wieder und helft einer Gruppe Menschen dabei, ein hübsches Dörfchen zu errichten und deren Überleben zu garantieren. (66 Prozent Rabatt, 6 Euro)

Ihr findet euch im Mittelalter wieder und helft einer Gruppe Menschen dabei, ein hübsches Dörfchen zu errichten und deren Überleben zu garantieren. (66 Prozent Rabatt, 6 Euro) Planet Zoo: Baut den größten oder außergewöhnlichsten Zoo der Welt. Die einzigen Grenzen sind eure Fantasie und auch, ob ihr das Bautool zu meistern lernt. (75 Prozent Rabatt, 11 Euro)

Noch mehr Empfehlungen dieser Art findet ihr hier:

20 6 Mehr zum Thema Die besten Angebote im Aufbau-Sale

Die Redaktion empfiehlt 6 Angebote unter 15 Euro

Auch in unserer Redaktion sitzen natürlich eine ganze Menge Aufbau-Fans. Aus diesem Grund haben wir uns nach ganz persönlichen Empfehlungen umgesehen, die wir in einem großen Sammelartikel aufzählen. Hier findet ihr vor allem persönliche Tipps unserer Redakteure und Experten. Ein paar Beispiele?

Schönbau-Meisterin Géraldine rät euch zum meditativen Städtebauer Townscaper, in dem ihr euch künstlerisch richtig austoben könnt, ohne jemals in Ressourcen-Nöte zu geraten.

rät euch zum meditativen Städtebauer Townscaper, in dem ihr euch künstlerisch richtig austoben könnt, ohne jemals in Ressourcen-Nöte zu geraten. Wikinger-Anführer Phil erzählt, warum ihr als Aufbau-Fan unbedingt das Survivalspiel Valheim spielen solltet.

erzählt, warum ihr als Aufbau-Fan unbedingt das Survivalspiel Valheim spielen solltet. Aufbau-Veteran Heiko rät euch gar zum umstrittenen Stronghold Warlords, das er vielleicht nicht zum Vollpreis, aber doch zu günstigeren Konditionen empfehlen möchte.

Was unsere Experten genau zu diesen Spielen sagen und welche euch noch interessieren sollten, lest ihr dann am besten im vollständigen Sammelartikel nach:

4 5 Mehr zum Thema Wir empfehlen euch 6 besondere Spiele für unter 15 Euro

10 kostenlose Empfehlungen

Während des Aufbau-Sales sind nicht nur jede Menge Aufbauspiele günstiger zu haben. Ihr könnt außerdem einige Demos komplett kostenlos ausprobieren. Darunter sind Spiele, die noch gar nicht veröffentlicht wurden, und manche Demos verschwinden sogar wieder, sobald die Steam-Aktion ihr Ende nimmt. Wir haben in einem Artikel zehn Demos für euch gesammelt, die ihr unbedingt ausprobieren müsst. Darunter folgende Kandidaten:

WW2 Rebuilder: Ein Aufbauspiel, in dem ihr in der Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges dabei helft, die versehrten Städte wieder aufzubauen.

Ein Aufbauspiel, in dem ihr in der Nachkriegszeit des 2. Weltkrieges dabei helft, die versehrten Städte wieder aufzubauen. Grimgrad: In diesem spannenden Aufbauspiel werden alte und neue Tugenden des Genres sehr geschickt miteinander kombiniert.

In diesem spannenden Aufbauspiel werden alte und neue Tugenden des Genres sehr geschickt miteinander kombiniert. Islands & Trains: Ein ähnlich meditatives Spielerlebnis wie in Townscaper, diesmal allerdings mit Zügen!

Noch mehr kostenlose Demo-Empfehlungen bekommt ihr in unserer kompletten Übersicht:

5 5 Mehr zum Thema Diese 10 Aufbauspiele solltet ihr kostenlos ausprobieren

Habt ihr noch mehr Aufbauspiele im Sale entdeckt, die ihr unbedingt empfehlen wollt? Schreibt über eure Funde in den Kommentaren!