Großer Steam Sale zu Aufbauspielen startet heute! Alle Infos

Manchmal glauben wir ja, dass Valve heimlich auf GameStar.de mitliest, denn das Steam Base Builder Fest dürfte zielgenauer ins Herz der GameStar-Community treffen als ein Gothic-Film mit Jörg Langer in der Hauptrolle. Ende Januar 2023 zelebriert Steam Aufbaustrategie im Speziellen, aber natürlich auch das Aufbaugenre im Allgemeinen mit zahlreichen Angeboten, Ankündigungen und Co.

Also klären wir mal die Details, wann der Spaß steigt, was ihr erwarten dürft und wie schnell die Party wieder endet.

Wann startet das Steam Base Builder Fest?

Das Steam Base Builder Fest beginnt am Montag, dem 23. Januar 2023 - wie üblich gegen 19 Uhr. Weil es sich diesmal um keinen gigantischen saisonalen Sale handelt, rechnen wir nicht damit, dass die Server in irgendeiner Form in die Knie gehen.

Wie lange dauert das Steam Base Builder Fest?

Ihr könnt durchatmen: Das Event dauert ganze sieben Tage, ihr müsst also nicht im ersten Abend in den Hamsterkaufrausch verfallen. Die Aktion endet am 30. Januar 2023, ebenfalls gegen 19 Uhr.

Welche Spiele sind im Angebot?

Die konkreten Highlights des Steam-Festivals erfahren wir natürlich erst, wenn das Event gestartet ist, aber Valve hat wie schon beim Winter Sale einen Trailer veröffentlicht, der einige Angebote vorwegnimmt:

1:06 Steam kündigt riesigen Aufbau-Sale an: Hier die ersten bestätigten Angebote im Trailer

Konkret hätten wir da:

Aber sobald das Event losgeht, aktualisieren wir den Artikel natürlich um unsere persönlichen Favoriten und geben euch haufenweise Empfehlungen an die Hand, damit ihr die richtigen Entscheidungen treffen könnt.