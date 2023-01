Aufbau-Sale bei Steam: Wir empfehlen euch 6 besondere Spiele für unter 10 Euro

Alle mal kurz Hände hoch, wer keine Aufbauspiele liebt! Alles klar, wir haben hier keine Hände gesehen, demnach sind wir uns alle einig: Aufbauspiele sind das beste mögliche Spielegenre. Egal ob als klassische Städtebausim, Parksimulation oder Survival-Aufbau. Und deswegen kommt so ein Aufbauspiele-Sale auf Steam natürlich jederzeit wie gerufen!

Aber bei jedem Steam Sale steht man am Ende vor dem gleichen Luxusproblem: Welches Spiel soll man sich denn nun holen? Welches lohnt sich wirklich? Gefällt es einem am Ende auch oder hat man sich nur vom Rabatt blenden lassen?

Wir haben euch bereits alle wichtigen Infos und die lohnendsten Rabatte zusammen getragen. Aber in diesem Artikel wollen wir euch einige unserer persönlichen Aufbau-Favoriten abseits von Anno, Frostpunk und Co. vorstellen - die es gerade alle für weniger als 10 Euro gibt. Viel Spaß beim Stöbern!

Townscaper

1:17 So schöne Städte wie in Townscaper sieht man in keinem Reiseprospekt

Release: 2021 | Entwickler: Oskar Stålberg | Preis & Rabatt: 3,24 Euro (35 Prozent reduziert)

Géraldine Hohmann: Aufbauspiele können mich unglaublich stressen. Sobald in Anno 1800 die Katastrophenmusik losdudelt, kriege ich direkt Bluthochdruck. Ich will doch einfach nur meinen Hafen dekorieren! Warum brennt schon wieder mein Lager oder meine Arbeiter gehen in den Streik? Dabei ist meine Stadt doch so hübsch anzusehen und eigentlich will ich nur an kleinen Details herumschrauben oder neue Winkel und Geschichten auf meiner Insel entdecken. Und genau deswegen ist das wunderschöne Aufbauspiel Townscaper mein absolutes Traumspiel.

Es bietet einen einzigartigen Baukasten, in dem ich in schon fast Trance-artigen Zuständen dabei zusehe, wie unglaublich beschauliche und individuelle Städte vor meinen Augen hochgezogen werden. Mein einziges Ziel: Genießen. Und nicht umsonst sind seit dem Release 2021 unzählige von Townscaper inspirierte Spiele auf Steam gelandet - denn das Konzept ist einfach klasse.

Jurassic World Evolution

5:46 Jurassic World Evolution - Test-Video zum Dinopark-Aufbauspiel

Release: 12. Juli 2018 | Entwickler: Frontier Developments | Preis & Rabatt: 9 Euro (80 Prozent reduziert)

Steffi Schlottag: Ich gestehe, ich bin gar kein Aufbau-Fan. Die große Ausnahme: Alles, was mit Tieren zu tun hat! Und mit keinem Aufbauspiel habe ich in den letzten Jahren mehr Zeit verbracht als mit Jurassic World Evolution. Ich meine, darin kann ich meinen eigenen Dinosaurier-Park bauen! Mit Dinosauriern. Nur, um das nochmal zu betonen.

Dass ich Jurassic Park zum ersten Mal mit sechs Jahren angeguckt habe, hat ziemlich sicher bleibende Schäden hinterlassen – aber mir auch eine unsterbliche Liebe zu allen Urzeitviechern beschert. Natürlich war Jurassic World nicht ansatzweise so spannend wie das Spielberg-Original, aber mich hat der Film trotzdem begeistert, weil wir darin endlich einen funktionierenden, modernen Jurassic Park erleben (zumindest in der ersten halben Stunde). Und natürlich würde ich das alles viel besser machen, wenn man mich nur machen lassen würde!

Jurassic World Evolution lässt mich machen. Der Parkbau und die unglaublich schicken Dinos stehen hier klar im Fokus, das Management ist dagegen ziemlich simpel. Was mir als Aufbau-Noob wiederum sehr entgegenkommt, ich habe tatsächlich jeden Park in der Kampagne auf fünf Sterne gebracht. Die Story ist schlicht, aber motivierend genug. Und wenn es doch mal langweilig wird, lässt man Rexi halt einmal durch die Shoppingmeile stapfen.

Noch ein Tipp für Jurassic-Fans: Der DLC Return to Jurassic Park ist ebenfalls im Angebot und ein Muss für Nostalgiker. Hier stecken Jeep-Tour, Compis und viele andere Features aus der ersten Trilogie drin. Ihr könnt sogar das Aussehen eurer bereits errichteten Parks auf das ikonische 1993-Design umstellen!

Stronghold Warlords

9:36 Stronghold Warlords bekommt so viele neue Inhalte, dass der Trailer fast 10 Minuten dauert

Release: 9. März 2021 | Entwickler: Firefly Studios | Preis & Rabatt: 7 Euro (80 Prozent reduziert)

Heiko Klinge: Ja, wir haben Stronghold Warlords im Test nur eine 72 gegeben. Und ja, die HD-Version des 22 Jahre alten ersten Serienteils ist tatsächlich nach wie vor das bessere Spiel und kostet mit 1,19 Euro im aktuellen Sale weniger als eine Butterbrezel.

Aber vielleicht habt ihr den neuesten Ableger der legendären Burgensimulation bis dato ja ausgelassen? Und für gerade mal 7 Euro ist Stronghold Warlords zumindest einen Blick wert. Denn selbst wenn auch hier die Magie des Originals fehlt: So gut wie in Warlords hat Stronghold schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr funktioniert!

Endlich wieder ein intuitiver Mauerbau, endlich greifen Aufbau, Wirtschaft und Echtzeitschlachten wieder so clever verzahnt ineinander, wie ich es von einem Stronghold erwarte und all die Jahre vermisst habe.

Außerdem hat Entwickler Firefly das Spiel in den vergangenen zwei Jahren wirklich vorbildlich gepflegt und jede Menge kostenlose Inhalte ergänzt. Darunter mit den Scharmützel-Zügen einen komplett neuen Einzelspieler-Modus sowie jede Menge zusätzliche Multiplayer-Maps. Außerdem gibt es inzwischen vier Karten fürs entspannte freie Bauen, auf denen ich ohne Stress an meiner Traumburg basteln kann.

Das alles macht Stronghold Warlords freilich nach wie vor nicht zu einer uneingeschränkten Aufbau-RTS-Empfehlung. Dazu fehlt es der Kampagne an Atmosphäre und der KI an Scharfsinn. Und das große neue Warlords-Feature war schlicht eine Schnappsidee, die mehr nervt als das eigentlich unverwüstliche Spielprinzip zu bereichern. Für die eine oder andere Belagerungsschlacht zwischendurch taugt Stronghold Warlords aber mehr als ordentlich. Und so viel bessere Konkurrenz gibt’s in diesen Aufbauspiel-Segment nun mal nicht. Leider.

Valheim

14:52 Valheim im Test - Warum ist das Survival-Spiel so erfolgreich?

Release: 2021 | Entwickler: Iron Gate | Preis & Rabatt: 13,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

Phil Elsner: Schon klar, Valheim ist kein klassisches Aufbauspiel aus der Draufsicht, in dem ich Produktionsketten manage oder Infrastruktur für die Bewohner hochziehen muss. Man kann Valheim trotz seines Survival-Schwerpunkts aber trotzdem in vielerlei Hinsicht als Aufbauspiel sehen - denn hier kann ich die Fantasie meines eigenen Wikinger-Dorfes bis ins letzte Detail ausleben!

Am Anfang zimmere ich mir noch einen spartanischen Verschlag aus Holz zusammen, vor dem mein Lagerfeuer glimmt. Aber mit jedem neuen Rohstoff, den ich auf meinen Expeditionen entdecke, wachsen die Bauoptionen weiter und weiter. Und selten war ich stolzer auf eine Leistung in einem Spiel, als in dem Augenblick, als ich endlich vor meiner prächtigen Festung stand: Burggraben, ein Wall aus Steinen, mächtige Hallen im Fackelschein, der Tron in der Mitte, dazu Kochstelle und eine voll ausgebaute Schmiede.

Valheim hat mich sogar zu einem echten Landwirt gemacht. Und ich spiele sonst eigentlich nur Actiontitel und Online-Shooter! Aber hier züchte ich plötzlich Bienen, um meinen Met für lange Reisen ins Gebirge herzustellen. Oder ich baue Karotten an, um daraus stärkende Eintöpfe zu machen, die ich im Kampf dringend brauche. Gerade jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um bei Valheim einzusteigen - denn die große Mistlands-Erweiterung sorgt für noch mehr Vielfalt beim Erkunden, Kämpfen und natürlich auch beim Bauen.

Prison Architect

3:37 Prison Architect - Test-Video: Im besten Knast der Welt

Release: 2015 | Entwickler: Double Eleven | Preis & Rabatt: 6,24 Euro (75 Prozent)

Fabiano Uslenghi: Wenn ich mich mal richtig entspannen möchte, dann gehe ich einfach ins Gefängnis. Also, jetzt nicht in der Realität, auch wenn Landsberg umme Ecke ist. Nein, ich baue viel mehr mein eigenes in Prison Architect. Dieses auf den ersten Blick so unscheinbare Aufbauspiel gehört zu meiner Dreifaltigkeit der Aufbau-Dauerbrenner, direkt neben Anno 1800 und Planet Zoo. Aus irgendeinem Grund entspannt es mich ungemein, wenn ich ganz leger Betonmauern hochziehe und Zellen aus dem Boden stampfe, in die dann vom Kleinkriminellen bis zum Staatsfeind alles einsitzen kann. Allein mir zu überlegen, welche Route die Insassen nehmen müssen, welche Objekte ich ihn ihre Zellen stelle und auch, ob ich den Innenhof mit Scharfschützen umkreise, unterhält mich oft stundenlang.

Prison Architect eignet sich dabei auch ganz hervorragend, um nebenbei ein bisschen was anderes zu erledigen. Auch wenn die Gefangenen rebellieren, setzt mich das immerhin nie unter Druck. Manchmal schaue ich ganz gemütlich dabei zu, wie es zu blutigen Revolten kommt, während ich einen Pudding löffle. Das ist einfach die Magie von Prison Architect. Es wirkt ernst und man sollte die Verwaltung ernst nehmen, gleichzeitig fühlt man sich irgendwie nie komplett gestresst. Wenn in Anno etwa mal der Rum knapp wird, bin ich gereizter, als wenn mir in Prison Architect zehn Serienkiller davonrennen.

Sagt vielleicht auch nichts Gutes über mich aus. Aber darum geht es auch gar nicht. Spielt einfach dieses Spiel, erholt euch ein wenig und baut eure eigene Wohlfühl-Strafanstalt.

Islanders

1:00 Islanders - Trailer zeigt minimalistischen Städtebau

Release: 2019| Entwickler: Coat Sink, GrizzlyGames, Stage Clear Studios | Preis & Rabatt: 2,99 Euro (40 Prozent)

Tillmann Bier: Islanders ist ein kleines, entspanntes Aufbauspiel mit recht simpler, aber dennoch hübscher Optik. Ihr müsst hier keine besonderen Ziele erreichen oder eure Einwohner zufriedenstellen, sondern nur mit der geschickten Platzierung von Gebäude-Sets genug Punkte erreichen, um eure aktuelle Insel weiterbebauen zu dürfen.

Habt ihr genug Punkte gesammelt, dürft ihr mit einer Expedition auch zur nächsten Insel aufbrechen und dort weiterbauen. Wenn ihr dagegen nur eine hübsche Stadt basteln wollt, und Highscores euch egal sind, dürft ihr in einem Kreativ-Modus endlos Städte nach eurem Geschmack errichten.

Islanders ist, wie der niedrige Preis schon vermuten lässt, ein schönes Spiel für zwischendurch, in das ihr je nach Lust und Laune nur ein paar Minuten oder mehrere Stunden am Stück investieren könnt. Trotz des eher einfachen Grundgedankens ist es manchmal durchaus herausfordernd, mit den Gebäuden die nötigen Punktzahlen zu erreichen. Da es aber keinen Zeitdruck gibt, bleibt das Spiel trotzdem entspannend.