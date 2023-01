Diese 10 Aufbauspiele solltet ihr am Wochenende kostenlos ausprobieren

Das Wochenende naht, die Zeit zum ungestörten Zocken ist gekommen und das Portemonnaie ist leer, weil man schon wieder alles Geld für eine lebensgroße Nachbildung von Geralt ausgegeben hat? Ja, das kennen wir. Gut, dass während des großen Aufbau-Fests auf Steam gerade zahlreiche Städtebausims und Survivalspiele kostenlos gespielt werden können!

Wir haben euch mal 10 Empfehlungen herausgesucht, die ihr am Wochenende unbedingt ausprobieren solltet. Viele davon sind übrigens auch unabhängig vom Aufbau-Fest verfügbar. Und sollte hier nichts für euch dabei sein, dann habt ihr ja vielleicht mehr Spaß mit den beiden Epic-Gratisspielen für diese Woche!

2 4 Kostenlos bei Epic Diese Woche gibt's einen Shooter und ein starkes Storyspiel geschenkt

Songs of Syx

1:38 Im Kickstarter-Trailer zu Songs of Syx stoßen gewaltige Armeen aufeinander

Genre: Stadt-Simulation | Entwickler: Gamatron AB | Release: 2020 (Early Access) | Hier geht's zur Demo

Aufbau wie in Anno, riesige Schlachten wie in Total War, Globalstrategie wie in Civilization, prozedurale Geschichten wie in Dwarf Fortress und Rimworld: Der Steam-Geheimtipp Songs of Syx hat sich die ganz großen Namen auf die Fahne geschrieben. Kann das wirklich funktionieren?

Und wie! Seit 2020 ist Songs of Syx im Early Access auf Steam und hat es dort geschafft, die begehrte Bewertungs-Auszeichnung »Äußerst positiv« abzusahnen. In unserem unten verlinkten ersten Test von 2020 hat in Songs of Syx noch einiges gefehlt - aber seitdem hat es einen vorbildlichen Early Access abgeliefert und wächst von Tag zu Tag.

2023 soll es endlich final erscheinen, aber bis dahin könnt ihr noch die unlimitierte Demo ausprobieren, um zu erfahren, ob diese Art Spiel euch genauso begeistern kann wie tausende Steam-Fans zuvor.

12 13 Songs of Syx Ein Steam-Geheimtipp will das perfekte Strategiespiel werden

Empires of the Undergrowth

1:50 Empires of the Undergrowth zeigt im Trailer Strategie mit Insekten

Genre: Echtzeitstrategie/Aufbau | Entwickler: Slug Disco | Release: 2017 (Early Access) | Hier geht's zur Demo

Stellt euch mal vor, ihr spielt ein Aufbauspiel mit dramatischen Echtzeit-Schlachten und verschiedenen Clans - aber das alles ist Teil eines großen Dokumentarfilms über Ameisen. Willkommen bei Empires of the Undergrowth!

Hier grabt ihr als eine von verschiedenen Ameisenarten, die alle verschiedene Fähigkeiten mitbringen, eure unterirdischen Tunnel, lagert Ressourcen und zieht eure Brut auf, bevor ihr an der Oberfläche gegen andere Kolonien und allerhand ekliges Insektengesocks kämpft.

Was erstmal ein bisschen kurios klingt, ist verpackt in eine komplett vertonte Kampagne in Form von verschiedenen Dokumentarfilmen - und wahlweise auch ein freies Spiel. Auf Steam kann Empires of the Undergrowth schon mit 94 Prozent positiven Reviews überzeugen - und dank der Demo könnt ihr aktuell völlig kostenlos ins Gewusel eintauchen.

WW2 Rebuilder

1:04 Im Release-Trailer zu WW2 Rebuilder räumt ihr den Schutt des Krieges auf

Genre: Aufbau-Simulation | Entwickler: Madnetic Games | Release: 13. Januar 2023 | Hier geht's zur Demo

Bestimmt sind wir allesamt schuldig. Wir alle haben ganz sicher schon einmal in irgendeinem Shooter wild um uns geschossen, bis das Level um uns herum in Trümmern lag und haben uns dabei über das hervorragende Schadensmodell gefreut. Und wer räumt das jetzt wieder auf?!

Naja, auch wir - im WW2 Rebuilder. Hier bekommen wir mal eine ganz neue Sicht auf die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und spielen nicht mittendrin - sondern kurz danach. Hier wird nicht geschossen, hier setzen wir uns in schwere Maschinen, um Trümmer zu beseitigen und bauen Häuser, Dekorationen und Pflänzchen, um Menschen ihr Zuhause zurückzugeben.

Die Aufbau-Simulation wird gepublisht von PlayWay, bei denen wir normalerweise eine Warnung aussprechen, weil diese Spiele manchmal zu Steam-Leichen werden. Der WW2 Rebuilder ist allerdings bereits erschienen und konnte sehr positive Reviews sammeln. Das ungewöhnliche Konzept könnt ihr noch auf unbestimmte Zeit kostenlos ausprobieren.

29 5 WW2 Rebuilder Im WW2 Rebuilder baut ihr auf, was ihr in vielen Spielen zerstört habt

Noch mehr spannende Aufbau-Demos:

Islands & Trains: Wer Townscaper mochte oder eine Pause von stressigem Survival-Aufbau benötigt, findet in Islands & Trains möglicherweise sein Aufbau-Eldorado. Wir haben die neue Demo schon einem Test unterzogen:

1 7 Islands & Trains Wer eine Pause von Anno braucht, sollte das jetzt unbedingt ausprobieren

The Planet Crafter: Aufbauen auf einem fremden Planeten aus der Egoperspektive hat ja schon in Satisfactory hervorragend funktioniert - und auch The Planet Crafter erfreut sich äußerst positiver Bewertungen auf Steam, setzt aber auf noch mehr Survival.

Shapez: Dieses Aufbauspiel sieht unscheinbar aus, ist aber ein cleveres Automationsspiel à la Factorio und mit tausenden äußerst positiven Bewertungen ein echter Steam-Liebling.

Factorio: Hat hier jemand Factorio gesagt? Das gibt es nämlich auch als kostenlose Demo zum Ausprobieren!

Mr. Prepper: Der Mix aus Survival und Basenbau ging 2021 ordentlich auf Steam durch die Decke. Ob der Apokalypse-Simulator auch etwas für euch ist, könnt ihr völlig kostenlos herausfinden.

Patron: Hier wird Survival-Städtebau wie in Banished und Co. noch ein wenig schwieriger gedreht - und das spielt sich erstaunlich befriedigend.

Grimgrad: Dieses Aufbauspiel im slawischen Mittelalter nimmt sich einige der größten Stärken von Pharao vor und hat zum Aufbau-Fest eine nagelneue Demo mitgebracht.

13 9 Grimgrad So ein Aufbauspiel habe ich seit 22 Jahren nicht mehr gespielt

Das sind unsere aktuellen Empfehlungen für die spannendsten kostenlosen Aufbauspiel-Demos! Aber wir haben euch auch noch unsere Sale-Tipps zusammengestellt - mit 6 besonderen Aufbauspielen unter 15 Euro.

Habt ihr einige dieser Spiele schon selbst angespielt? Wie haben sie euch gefallen? Welche Demos oder reduzierten Spiele wollt ihr der Community ans Herz legen? Schreibt es uns doch in die Kommentare!