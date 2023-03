Avatar: Preorder-Boni des Open-World-Spiels geleakt, Vorverkaufsstart nähert sich wohl

Avatar: Frontiers of Pandora wird ein Action-Adventure mit Open World.

Das Avatar-Spiel von Ubisoft rückt offenbar mit großen Schritten näher: Die Vorbesteller-Boni von Frontiers of Pandora sind offenbar durchgesickert, der Leak sieht glaubwürdig aus - und das deutet ziemlich sicher darauf hin, dass es bald mit Preorders losgeht.

Wir haben alle wichtigen Infos zum kommenden Open-World-Spiel für euch, das für Ubisoft zum wichtigen Wendepunkt werden könnte. Schauen wir uns zuerst mal die Preorder-Goodies an.

Das bekommen Vorbesteller von Avatar: Frontiers of Pandora

Der Dataminer Script teilt bei Twitter ein Bild, das die Vorbesteller-Boni zeigen soll. Bestätigt ist die Echtheit nicht offiziell, aber das sieht ziemlich nach klassischen Ubisoft-Design aus.

Wenn ihr das Spiel vorbestellt, gibt es demnach das Pack »Child of Two Worlds«, in dem kosmetische Inhalte stecken:

1 Charakter-Skin

1 Waffen-Skin

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Spannend: »Kind zweier Welten« klingt fast danach, als würden wir einen Avatar spielen, also einen Menschen im künstlichen Na'vi-Körper. Allerdings hieß es bisher ausdrücklich, dass wir einen eingeborenen Na'vi spielen - was ist da los, Ubisoft? Naja, vielleicht haben wir den Menschen einfach nur die Waffe geklaut, darauf deutet die Knarre auf dem Bild ja eindeutig hin.

In den Kommentaren zeigen sich einige User enttäuscht darüber, dass es immer noch kein Gameplay zum Avatar-Spiel zu sehen gibt - obwohl es doch 2023 oder Anfang 2024 erscheinen soll. Bisher gab es nur diesen cinematischen Trailer zu sehen:

2:45 Avatar: Frontiers of Pandora feiert auf der E3 seine Premiere

Optimistische Naturen könnten jetzt natürlich darauf hoffen, dass bald echte Spielszenen gezeigt werden, wenn die Preorder-Boni schon feststehen. Es wäre gelinde gesagt ungewöhnlich, Vorbestellungen für ein Spiel zu bewerben, zu dem man seit fast zwei Jahren kaum Neues gesehen oder gehört hat.

Bis zum Release habt ihr auf jeden Fall noch viel Zeit, euch in die komplexe Lore des Avatar-Universums einzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel hier die wichtigsten Infos in handlichen Häppchen zusammengefasst:

Mehr zu Avatar Avatar-Lore für Dummies: Wir erklären Welt und Story von Stephanie Schlottag

Auch wenn der Leak glaubhaft wirkt, solltet ihr natürlich wie immer eine Restportion Skepsis bewahren und auf eine offizielle Meldung von Entwickler Massive Entertainment oder Publisher Ubisoft warten. Trotzdem würden wir gern schon mal wissen: Wie groß ist euer Interesse am Avatar-Spiel eigentlich? Ist es für euch nach dem Kino-Erfolg von Avatar 2 Pflichtprogramm oder lässt es euch komplett kalt?