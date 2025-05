»Wagt es bloß nicht!« - Die emotionale Botschaft eines Marvel-Stars der ersten Stunde versetzt gerade Fans in Panikmodus

Thor bekommt doch ganz bestimmt noch einen fünften Solo-Film ... oder? Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Für Marvel lief es nach Endgame gar nicht mal so gut. Viele neue Filme und TV-Serien ließen in den Augen der Fans mehr als zu wünschen übrig. Und selbst bessere Kapitel wie zuletzt zum Beispiel Thunderbolts gingen an den Kinokassen baden.

Avengers 5 und 6 sollen das Ruder nun rumreißen. Und dafür hat man sogar die Russo-Brüder als Regisseure und Ex-Iron-Man Robert Downey Jr. als Bösewicht Dr. Doom zurückgebracht. Mit Doomsday geht es nach einer Release-Verschiebung jetzt am 18. Dezember 2026 los.

Chris Hemsworth teilt eine verdächtig emotionale Botschaft

Jetzt sorgt eine emotionale Botschaft von Chris Hemsworth für Aufregung. Die Marvel-Community ist besorgt, dass sich der 41-jährige Schauspieler gerade von seiner Rolle als Donnergott Thor verabschiedet hat. Ausschlaggebend ist dafür ein Video, das Hemsworth auf YouTube geteilt hat.

Und das wirkt nicht nur aufgrund seines Inhalts wie ein Abschied von einer Rolle, die Chris Hemsworth seit mittlerweile knapp 15 Jahren spielt. Vor allem die Videobeschreibung treibt Fans Sorgenfalten auf die Stirn:

Thor zu spielen war eine der größten Privilegien, die mir in meinem Leben zuteil wurden. In den letzten 15 Jahren habe ich als Gott des Donners Mjolnir und dann Stormbreaker geführt. Aber was diese Erfahrung für mich wirklich besonders gemacht hat, war es, sie mit euch teilen zu dürfen. Eure Leidenschaft, eure Unterstützung und eure Liebe für die Figur haben mir alles bedeutet. Danke, dass ihr meine Reise durch das Marvel Cinematic Universe unvergesslich gemacht habt. Jetzt ist als nächstes Doomsday dran.

Uhm. Das klingt schon ein bisschen verdächtig.

Marvel-Fans bangen nun um Thor

Davon sind auch viele Marvel-Fans überzeugt, wie sich zum Beispiel aus diesem Reddit-Thread hervorgeht. Es gibt aber auch Widerspruch!

Oh. Er hat gerade die Skriptseiten gelesen, in denen Thor stirbt, oder? - jerem1734

- jerem1734 Sollte er das wirklich machen, weil das Drehbuch zu Doomsday sagt, dass er stirbt, ist Marvel um jede Wette gerade richtig angefressen lmao. - dawnmountain

- dawnmountain Hör auf, Witze zu machen, Chris [...]. - TrpTrp26

- TrpTrp26 Beruhigt euch mal alle. Thor wurde vor 14 Jahren veröffentlicht (im Mai 2011), aber natürlich hat die Produktion ein Jahr früher angefangen und jetzt bezieht er sich auf die Tatsache, dass er Thor für 15 Jahre gespielt hat. Er wird schon nicht in Doomsday/Secret Wars sterben … oder? :’( - Dawsonvipers

- Dawsonvipers Sein Tod wird hoffentlich so richtig badass. - Zodeilo

- Zodeilo Ihr reagiert über lol. Er feiert, 15 Jahre lang Thor gespielt zu haben - das ist alles. [...] DamnThatsInsaneLol

DamnThatsInsaneLol Kommt schon, diese Schauspieler spoilern nichts. - Jesse1198

Warum ihr euch nicht zu sehr den Kopf zerbrechen solltet

Hat Chris Hemsworth also tatsächlich Thors Schicksal in Avengers 5 gespoilert? Wahrscheinlich nicht. Wie schon viele Fans richtig feststellen, würde Marvel so etwas nicht einfach durchgehen lassen. Stattdessen dürfte es sich wirklich einfach nur um einen emotionalen Rückblick seitens Chris Hemsworth auf 15 Jahre Thor handeln.

2:18 Ja, Thor 1 hat schon fast 15 Jahre auf dem Buckel - hier ist der offizielle Trailer zum Marvel-Film

Außerdem handelt es sich dabei wahrscheinlich auch um einen gelungenen Marketing-Gag, der Marvel in die Karten spielt: Die Community ist fleißig am diskutieren und viele Fans dürften sich jetzt am 18. Dezember 2026 selbst davon überzeugen wollen, wie es um den Donnergott in Avengers: Doomsday stoßen wird.

Fest steht übrigens auch, dass Chris Hemsworth immer wieder mal betonte, noch lange Thor spielen zu wollen. Um einen fünften Solo-Film ranken sich schon seit geraumer Zeit viele Gerüchte und Spekulationen.

Und natürlich muss Marvel ja auch noch auflösen, was es mit der emotionalen Szene zwischen Thor und Wade Wilson (Ryan Reynolds) auf sich hat, die uns in Deadpool & Wolverine versprochen wurde. Vielleicht ist es ja in Doomsday oder Secret Wars soweit?

Avengers: Doomsday startet am 18. Dezember 2026 in den Kinos. Am 17. Dezember 2027 folgt dann Avengers: Secret Wars. Ursprünglich sollten die beiden Marvel-Filme jeweils circa ein halbes Jahr früher erscheinen. Doch mit dem Timing der Dreharbeiten und der Postproduktion war das eigentlich von Anfang an nicht realistisch.

Mehr zur Zukunft von Marvel könnt ihr unter den Links oben nachlesen.