Thor 5 macht wohl Schluss mit lustig und dafür könnte ein Star-Wars-Regisseur ins Spiel kommen

Weniger Klamauk und wieder mehr Ernsthaftigkeit? Marvel schlägt mit Thor 5 womöglich eine neue (beziehungsweise eigentlich alte) Richtung ein. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Wem Ragnarok und Love and Thunder zu bunt und witzig war, der könnte sich über die folgende Nachricht freuen: Angeblich soll Thor 5 wieder düsterer werden, als es die beiden vorangegangenen Filme von Taika Waititi waren. Und dafür hat Marvel vielleicht auch schon einen Regisseur im Visier: Gareth Edwards.

Von Star Wars ins Marvel Cinematic Universe?

Edwards hat für die Mutterfirma Disney mit Rogue One bereits das erste Spin-off zur Krieg-der-Sterne-Saga in Szene gesetzt, der im Dezember 2016 in den Kinos startete. Edwards ist darüber hinaus für seinen Godzilla-Film von 2014 bekannt und 2023 war er mit The Creator für einen der besten Sci-Fi-Filme verantwortlich, der jedoch kommerziell eher enttäuschte als überzeugte.

Laut dem etablierten Insider Daniel Richtman (via ComicBookMovie) ist aber noch nicht sicher, ob sich Gareth Edwards tatsächlich Thor 5 schnappt. Es ist viel eher davon die Rede, dass es sich bei ihm um einen von mehreren Kandidaten handelt. Ohnehin solltet ihr diese Zeilen mit einer gesunden Prise Skepsis genießen, ist die Meldung zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt.

Dass Marvel mit der Resonanz gegenüber Thor: Love and Thunder nicht allzu zufrieden war, ist übrigens kein Geheimnis. Selbst Hauptdarsteller Chris Hemsworth und auch Taika Waititi waren mit dem finalen Produkt nicht zu 100 Prozent zufrieden. Waititi kündigte derweil bereits an (via Business Insider), für einen weiteren Thor-Film zumindest vorerst nicht zurückzukehren.

Sollte Marvel mit Thor 5 nun tatsächlich einen neuen und explizit ernsteren Weg einschlagen, dürfte das also niemanden überraschen und sich auch mit den Wünschen von Chris Hemsworth für die Zukunft der Reihe ergänzen - wie der Schauspieler im HappySadConfused-Podcast erklärte.

1:28 Thor 4: Der Trailer zu Love and Thunder lässt Natalie Portman Mjölnir schwingen

So geht es mit Marvel im Kino weiter

Wann der nächste Thor in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt. 2024 wird mit Deadpool 3 erstmal nur ein einziger MCU-Film auf der großen Leinwand laufen, 2025 geht es dann mit Captain America 4, Fantastic Four, Thunderbolts und Blade weiter, während für 2026 mit The Kang Dynasty der nächste Avengers in den Startlöchern steht

Mehr dazu, was aktuell bei Marvel passiert und wie es mit neuen Filmen und TV-Serien im Kino und auf Disney Plus weitergeht, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

