Konkurrenz für Baby Yoda? Neuer Trailer zeigt erstmals Baby Sonic

Die neue Star-Wars-Serie The Mandalorian feiert derzeit großen Erfolg und scheint deutlich beliebter zu sein, als etwa der neue Kinofilm Der Aufstieg Skywalkers mit Rey, Finn und Kylo Ren als Abschluss der gesamten Saga. Zum Serien-Erfolg trägt zweifelsfrei auch Baby Yoda bei. Das süße kleine Wesen wurde recht bald zum Publikumsliebling. Neben zahlreichen Memes und eigenen Songs scheint der künstlerischen Freiheit zahlreicher Fans keine Grenzen gesetzt.

Doch nun bekommt Baby Yoda ernsthaft Konkurrenz: Baby Sonic. Im neuen offiziellen japanischen Trailer zum kommenden Kinofilm Sonic the Hedgehog dürfen die Zuschauer einen Blick auf Sonics Origin-Story werfen. Und dabei zeigt uns der Film auch die kindliche Version des beliebten blauen Igels. Hinzu kommt ein passendes neues Plakat, dass Baby Yoda den Rang als süßestes Wesen streitig machen möchte.

Sonic the Hedgehog kommt am 14. Februar 2020 in die Kinos. Im Vorfeld wurde die Realverflilmung von den Fans dafür abgestraft, dass die CGI-Figur des blauen Igels so sehr verändert wurde, dass sie nicht mehr viel mit der Spielfigur gemein hatte. Inzwischen haben die Verantwortlichen des Studios Sonics Design ein wenig nachgebessert und die wichtigsten Kritikpunkte, wie die Zähne, Augen und die dünnen Beine angepasst.

