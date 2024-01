Baldur's Gate 3: Ein Fehler in Akt 1 vermasselt euch später eine ganze Questreihe - so vermeidet ihr ihn

Euer erstes Zusammentreffen mit Tantchen Ethel in Akt 1 ist wichtiger, als ihr vielleicht bislang dachtet.

In Baldur's Gate 3 genießen die Spieler so viele Freiheiten, dass kaum ein Spieldurchlauf dem anderen gleicht. Jede Entscheidung kann unvorhersehbare Konsequenzen haben - und meist ist das auch der Fall.

Schon im ersten Akt könnt ihr einen Fehler begehen, der euch gleich eine ganze Questreihe bis in Akt 3 verbaut. Wobei Fehler nur dann zutrifft, wenn euer Verhalten nicht Teil eures selbstauferlegten Rollenspiels ist. Wir erklären euch, worum genau es geht und wie euch dieses Malheur nicht passiert.

Dreht dieser Frau bloß nicht den Rücken zu!

Grundlage dieser Meldung ist der Hinweis eines Fans auf Reddit. Dem ist nämlich aufgefallen, dass ihr in Akt 1 bei eurem ersten Zusammentreffen mit Tantchen Ethel etwas Fundamentales falsch machen könnt: Dreht Ethel nicht den Rücken zu und lauft einfach davon!

Denn natürlich wird dieses nicht gerade nette Verhalten in Baldur's Gate 3 vom Rollenspiel zugelassen. Dadurch tappt ihr dann aber in die verhängnisvolle Falle: Statt einen bildschirmfüllenden Warntext der Marke Hey, du verbaust dir gerade eine ganze Questreihe! angezeigt zu bekommen, geschieht … nichts!

Tantchen Ethel widmet sich einfach wieder ihrem Tagesgeschäft. Das vielen von euch wohlbekannte Unheil nimmt nie seinen Lauf. Und dadurch verpasst ihr auch die vielen Aufgaben, die sich vom ersten Gespräch mit der Hexe bis in den finalen Akt des Spiels erstrecken.

Die finale Konfrontation mit Ethel? Die Befreiung von Vanra? Der versteckte Bereich unterhalb der Erröteten Nixe? Diese Quests werdet ihr nie spielen! Lauter Erinnerungen, die sich nicht in euer Spielergedächtnis brennen, nur weil ihr der scheinbar wehrlosen Dame in Akt 1 den Rücken zugekehrt habt.

Und was ist, wenn ich Ethel einfach umbringe? Oh, okay, ihr seid also diese Sorte Held . Gut, dann wollen wir euch natürlich auch diese Antwort nicht vorenthalten: Unseres Wissens nach kehrt Ethel dann in Akt 3 dennoch zurück und euch entgehen keine Aufgaben rund um ihre Storyline.

Ein Blick in die Kommentare unterhalb des Reddit-Posts zeigt: Vielen Fans von Baldur's Gate 3 war dieser Fakt noch nicht geläufig. Deshalb dachten wir uns: Es kann nicht schaden, auch unsere Community darauf hinzuweisen. Seid nett zu der alten Dame - bis es an der Zeit ist, nicht mehr nett zu ihr zu sein.

Uns interessiert jetzt natürlich: Wie seid ihr in Akt 1 vorgegangen? Habt ihr euch der Bitte von Tantchen Ethel sogleich angenommen, wie es sich für strahlende Helden geziemt? Oder seid ihr tatsächlich auch einfach von dannen marschiert und habt die alte Vettel einfach stehen gelassen? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr vorgegangen seid!