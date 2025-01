Baldur's Gate 3: Eine Szene hat bisher kaum jemand gesehen, denn dafür müsst ihr Astarion im Stich lassen

Nur wer es übers Herz bringt, Astarion schmählich im Stich zu lassen, bekommt eine besondere Szene zu sehen.

Wer in Baldur's Gate 3 fleißig erkundet, experimentiert und auch mal die ein oder andere wenig offensichtliche Dialogoption auswählt, kann so einige versteckte und oft unerwartete Zwischensequenzen und Dialoge erleben.

Bis heute gibt es Szenen, die nur ein winziger Bruchteil der Fans überhaupt zu Gesicht bekommen hat. Und dazu gehört wahrscheinlich auch eine Situation, in der ihr den entführten Astarion aus der Hand von Vampiren befreit.

Astarion auf Abwegen

Damit die Entführung überhaupt passiert, müsst ihr während Akt 3 in eurem Lager von Vampiren überfallen werden. Selbst das haben aber wohl längst nicht alle Spielerinnen und Spieler erlebt. Die Vampire wollen Astarion mitnehmen und wieder zum Diener des Vampirfürsten Cazador machen. Dem ist unser Begleiter aber vor dem Beginn des Spiels entkommen - freiwillig kommt er deshalb sicher nicht mit.

Soll die Entführung klappen, muss Astarion im folgenden Kampf niedergeschlagen werden. Dann entführen ihn seine Vampirbrüder und bringen ihn zu einem untoten Folterer namens Godey, der seinen Willen brechen soll. Das passiert jedoch nur selten, ohne dass ihr es wollt. Denn die Vampire sind relativ einfach zu besiegen und Astarion schließlich auch allein ein passabler Kämpfer:

12:02 Baldur's Gate 3: Unser Schurke zerlegt einen Boss und seine Handlanger im Alleingang

Was dann folgt, könnt ihr in Gänze auf YouTube sehen. Ihr dürft in diesem Moment Astarion spielen, selbst wenn ihr euren eigenen Charakter erstellt habt. Gelingt euch kein Rettungswurf, wird unser aller Lieblingsvampir fast erneut zum Diener Cazadors und seine Identität ausgelöscht. Doch der Parasit der Gedankenschinder rettet ihn in diesem Fall vor Godey.

So oder so, anschließend dürft ihr gegen Godey kämpfen, oder den Rest eurer Gruppe zu Hilfe rufen, um den Untoten zu erledigen.

Jetzt sind wir gespannt: Kanntet ihr die Szene mit der Entführung Astarions bereits oder wusstet ihr bisher nicht, dass sie existiert? Und würdet ihr es zulassen, dass der Vampir entführt wird?

Solltet ihr jetzt, oder zum Release vom kommenden Patch 8 wieder Lust haben, einen neuen Durchgang zu starten, haben wir für euch etwas vorbereitet: Unsere Expertin Steffi hat nämlich ihre 15 wichtigsten Tipps für euch gesammelt, die ihr beim Start beachten solltet.