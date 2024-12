Baldur's Gate 3: Shadowheart-Darstellerin würde für Fortsetzung zurückkehren, stellt aber eine Bedingung

Die Klerikerin Shadowheart gehört zu den beliebtesten Charakteren bei Baldur's Gate 3.

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 war und ist ein gigantischer Erfolg. Im September erhielt das Spiel seinen lange erwarteten Mod-Support. Laut Larians CEO Swen Vincke wurde Baldur’s Gate 3 damit mehr oder weniger in die Hände der Fans gelegt.

Zwar kommt vom Entwickler zeitnah ein Patch mit zwölf Unterklassen - zumindest von Larian wird es aber kein Baldur’s Gate 4 geben. Das hat das Studio bereits im Frühjahr 2024 klar gemacht. Dennoch wünschen sich viele Fans, dass zumindest die Charaktere aus dem dritten Teil irgendwann in der Zukunft zurückkehren.

»Aber nur unter diesen Bedingungen«

Eine davon könnte Shadowheart sein – eine der beliebtesten Begleiterinnen in Baldur’s Gate 3. In unserem Ranking zu euren Lieblings-Begleitern in dem Rollenspiel landete die Klerikerin immerhin auf dem zweiten Rang.

Deren Sprecherin, die Schauspielerin Jennifer English, verriet jüngst in einem Interview mit GamesRadar+, dass der Cast offen für die Zukunft des Projekts sei. Auch Englisch sei bereit dafür, stellt aber mehrere Bedingungen:

Wenn es eine Zukunft mit Shadowheart gibt, würde ich wollen, dass es wunderschön geschrieben ist und das Publikum des Spiels ehrt, und wie inklusiv und zukunftsorientiert Larian ist. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und sie schön geschrieben ist und das Publikum und die Inklusivität gewürdigt werden, würde ich es sicherlich in Betracht ziehen - aber nur unter diesen Bedingungen.

Übrigens: In unserem Video zerlegen Shadowheart und Karlach, eure beiden Lieblings-Begleiterinnen, eine ganze Duergar-Mannschaft zu zweit:

5:15 Baldur's Gate 3: Karlach und Schattenherz erledigen eine ganze Duergar-Mannschaft zu zweit

Keine Cartoon-Version von Shadowheart

Jennifer English betont zudem, dass Shadowhearts Charakter nicht ins Lächerliche gezogen werden sollte. Die Schauspielerin sagt:

Ich würde sie nicht nehmen und sie in eine Cartoon-Version von ihr verwandeln wollen. Ich würde das nur dann tun, wenn es sie auf eine Weise ehrt, auf die wir alle stolz wären.

In dem Interview spricht die Schauspielerin auch über Larian und sagt, dass sie unter anderem die Integrität des Studios liebt. Denn auch wenn Larian ausgeschlossen hat, ein weiteres Baldur's Gate zu entwickeln, könne sich Hasbro, das die Rechte an D&D hält, entschließen, ein eigenes Spiel mit den Charakteren aus dem dritten Teil zu machen.

English sagt aber auch, dass sie glücklich darüber war, im Vorfeld nicht zu wissen, wie erfolgreich Baldur's Gate 3 sein könnte:

Ich liebe die Schauspielerei so sehr. Ich liebe den Prozess, und ich denke, es ist wirklich wichtig, einfach nur die Wahrheit einer Figur zu sehen und nicht darüber nachzudenken, ob sie ein Fan-Liebling sein wird oder geliebt wird, weil man dann eine Art performativen Stil der Darstellung kreiert - was nicht zu mir passt.

Und weiter:

Manchmal lieben die Leute diese Figur und manchmal hassen sie diese Figur. Ich habe kein Problem damit, damit weiterzumachen. Es ist so wichtig für uns als Darsteller, uns auf diese Wahrheit zu konzentrieren, und wenn wir anfangen, über die Reaktionen nachzudenken, verlieren wir etwas davon. Deshalb bin ich wirklich froh, dass ich nicht wusste, wie groß der Erfolg dieses Spiels sein würde - wenn ich das gewusst hätte, hätte es der Figur überhaupt nicht gutgetan.

Während Larian derzeit an einem neuen Patch mit zwölf Unterklassen arbeitet, entsteht für Baldur's Gate 3 eine neue Mega-Kampagne. Eine Gruppe von Moddern arbeitet demnach an einer komplett neuen Geschichte für das Rollenspiel.

Das Projekt trägt den Namen »Path to Menzoberranzan« und soll Spielerinnen und Spieler unter anderem in die namensgebende Stadt der Spinnen, einer der größten Städte der Drow im Unterreich führen.