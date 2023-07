Baldur's Gate 3 kommt zwar früher raus, aber Early-Access-Käufer verlieren einen großen Vorteil

Baldur's Gate 3 streicht 72 Stunden Vorabzugang auf dem PC.

Nicht oft wird ein mit Spannung erwartetes Spiel früher veröffentlicht als ursprünglich angekündigt. Baldur's Gate 3 hat aber genau das umgesetzt. Allerdings wurde jetzt offiziell bekannt, dass diese Verschiebung nach vorne auch einen Preis hat.

Wie Larian im aktuellen Community-Update ankündigte, wurde der geplante Vorabzugriff für Besitzer der Digital Deluxe Edition gestrichen. Eigentlich hätte jeder mit dieser Edition ganze 72 Stunden früher losspielen können - zumindest im ersten Akt. Das wären also stolze drei Tage vorzeitiger Zugriff gewesen, mit einem Release am 31. Juli anstatt am 3. August.

1:11 Baldur's Gate 3: Das epische Abenteuer entfaltet sich im Release-Teaser

Kein Vorabzugriff mehr … auf dem PC

Laut Larian habe die Kommunikation rund um die Digital Deluxe Editions auf PS5 und PC gelitten, nachdem es aufgrund der Verschiebung beider Release-Termine (die PS5-Version erscheint nun später) zu ein paar Komplikationen kam, die eben nicht gut kommuniziert wurden. Aus diesem Grund wurde nochmal deutlich betont, dass auf dem PC keine 72 Stunden Vorabzugang möglich sein werden.

Solltet ihr allerdings die Digital Deluxe Edition auf der PS5 gekauft haben, werdet ihr nach wie vor 72 Stunden früher reinzocken können. Dann verschiebt sich der Release für euch vom 6. auf den 3. September.

Alle anderen Deluxe-Vorteile werden PC-Spielerinnen und Spieler aber natürlich trotzdem genießen können. Dazu gehören:

das Divinity-Bardenpaket

ein exklusives Würfelthema

das Schätze aus Rivellon -Paket

-Paket einen Abenteurerbeutel

weitere digitale Bonusinhalte

Wie kriegt man die Edition überhaupt?

Auf der PlayStation 5 könnt ihr die Digital Deluxe Edition einfach problemlos vorbestellen und zahlt dann 80 Euro statt 70. Auf dem PC werdet ihr zumindest aktuell noch nicht die Möglichkeit dazu haben. Und dafür gibt es einen einfachen Grund!

Auf dem PC gibt es die Edition geschenkt, sofern ihr Baldur's Gate 3 schon in der Early Access Version gekauft habt. Auf Steam zahlt ihr also schon jetzt 60 Euro und bekommt alle genannten Inhalte gratis dazu, sobald das Spiel erscheint. Hier müsst ihr dann aber eben auf die 72 Stunden Vorabzugriff verzichten, könnt dafür allerdings auch jetzt schon reinspielen - bedenkt nur dabei, dass euer Speicherstand mit der Release-Version inkompatibel sein wird.

Was ist eure Meinung dazu? Hättet ihr trotz der Verschiebung nach vorne gerne drei Tage früher reingespielt oder ist euch das nicht so wichtig? Schreibt uns eure Meinungen dazu in die Kommentare!