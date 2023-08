Baldur's Gate 3: Inkompatible Version? Entwickler ergreift nach Patch drastische Maßnahmen

Achtung, eure aktuellen Saves sind zeitweise nicht mehr ladbar. Der Grund ist ein Rollback der Version von Baldur's Gate 3.

Larian updatet sein jüngstes Meisterwerk fröhlich weiter. Erst gestern erschien der vierte Hotfix für Baldur's Gate 3, den sie zuvor auch angekündigt und zugleich Ausblick auf ein viel größeres Update gegeben haben. Doch nun müssen sie auf die Bremse treten: Der jüngste Hotfix wird zeitweise zurückgezogen, da er Abstürze verursacht, wie Larian auf X, früher einmal als Twitter bekannt, mitgeteilt hat.

Die Entwickler entschuldigen sich für die Umstände, denn leider bleibt der Rollback der Version auf den Stand von vorgestern nicht ohne Folgen. Ihr könnt zwar weiterspielen, aber mit einer wichtigen Einschränkung.

Inkompatible Version, aktuelle Saves nicht ladbar

Das Problem an der Sache ist nämlich, dass alle Speicherstände, die mit der durch den vierten Hotfix gepatchten Version von Baldur's Gate 3 erstellt wurden, bis auf Weiteres nicht mehr ladbar sind. Larian verspricht hier Abhilfe zu schaffen, gibt jedoch keinen Zeitraum an, den sie für die nötigen Änderungen am vierten Hotfix brauchen.

Reaktionen der Community: Unter dem Post auf X bekommen die Belgier für diesen Schritt nicht nur Beifall. Anscheinend scheinen die Abstürze viele gar nicht zu betreffen. Und diese wundern sich nun, weshalb sie mit ihrer augenscheinlich intakten Version nicht mehr am jüngst erreichten Punkt weiterspielen können.

Sicher ist solcher Gegenwind für Larian etwas ungewohnt in Anbetracht der Begeisterungsstürme der vergangenen Tage. Ist Baldur's Gate 3 doch eines der derzeit beliebtesten Videospiele und ein echtes Phänomen der Branche.

Habt ihr gestern gespielt und könnt nun auf eure Saves nicht mehr zugreifen? Oder hattet ihr glücklicherweise gerade passend eine Pause von euren Abenteuern an der Schwertküste eingelegt? Und wäre es für euch eine Option, wenn ihr doch zu den Unglücklichen gehört, einfach das Gespielte links liegenzulassen und mit alten Saves weiterzuspielen? Bis wann müsste der neue Hotfix kommen, damit ihr wartet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!