Baldur's Gate 3: Karlach stellt Fans vor ein Rätsel. Weiß sie, dass sie nur eine Spielfigur ist?

Unser Tiefling Karlach überrascht oft mal mit ihrer unverblümten Ausdrucksweise - dieser Dialog ist aber wahrlich etwas besonderes.

Baldur’s Gate 3 besitzt insgesamt über 174 Stunden an Zwischensequenzen. Nicht selten ploppt da die ein oder andere seltsame Szene auf dem Bildschirm auf. Doch ein ganz besonderes Gespräch mit Begleiterin Karlach setzt nochmal eine Schippe drauf und lässt die Community fleißig darüber rätseln.

Die hitzige Tiefling-Frau schaut dabei plötzlich nicht mehr euren Charakter an, sondern blickt direkt in die Kamera - sie hat also die vierte Wand durchbrochen.

Karlach kommt gefährlich nah an die Realität heran

Da man die bizarre Szene mit Karlach anscheinend nur sehr selten zu sehen bekommt, hat YouTuber Chubblot das Gespräch auf unorganische Weise - vermutlich mit einer Cheat Engine - für die Community getriggert und in einem Video festgehalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Dialog startet damit, ob Karlach eurem Charakter ein paar Fragen stellen darf. Sobald ihr euch der Befragung bereit erklärt, wechselt Karlachs Blick auf unheimliche Weise plötzlich von eurem Spielcharakter zur Seite, bis sie schließlich direkt in die Kamera starrt. Während eures Gesprächs bemerkt sie aber dann selbst, dass irgendetwas nicht zu stimmen scheint und gibt allerlei Bizarres von sich.

Als Chubblot die letzte Frage, ob uns das Spiel gefallen würde, mit »Ja« beantwortet, freut sich Karlach tierisch über die Antwort und reagiert darauf mit: »Wir haben es geschafft!« Hier fühlt es sich fast so an, als will Larian mit dem Dialog den Spielern eine versteckte Umfrage unterjubeln.

Mysterium bleibt auf Reddit bestehen

Auf Reddit hat sich Chubblot bereits der Diskussion angeschlossen, ob jemand bereits herausgefunden hat, wie man das seltsame Gespräch mit Karlach triggern kann. Er sei sich aber relativ sicher, dass man die Szene aktuell noch nicht natürlich erzeugen kann.

Selbst Karlachs Synchronsprecherin reagierte bereits auf X auf das veröffentlichte Video, will aber erst näheres dazu verraten, sobald Fans die Cutscene auf natürliche Art und Weise triggern.

Mittlerweile sind aber schon Wochen seit ihrem Statement vergangen und zahlreiche Spieler behaupten, sie haben den seltenen Dialog mit Karlach bereits selbst erlebt. Manche davon früher, einige erst in Akt 3. Doch niemand hat die geringste Ahnung darüber, was die Szene ausgelöst hat. Lasst uns auf jeden Fall wissen, sobald ihr auf Karlachs Easter Egg stoßt!

Was haltet ihr von dem versteckten Dialog mit Karlach? Habt ihr das Gespräch mit ihr schon selbst getriggert? Wenn ja, an welcher Stelle des Spiels und wie habt ihr das geschafft? Gibt es irgendwelche anderen bizarren Cutscenes in Baldur's Gate 3, die ihr sonst noch entdeckt habt? Teilt eure Gedanken gerne mit uns in den Kommentaren!