Heute erscheint Baldur's Gate 3 und wir haben für euch zum Launch viel vorbereitet

Baldur's Gate 3 soll euch hunderte Stunden beschäftigen, sagt Entwickler Larian.

Setzt eure Tieflingshörner auf, poliert die Würfel und wetzt die Schwerter: In Kürze erscheint Baldur's Gate 3, das gewaltige Rollenspiel, das viele Fans schon im dreijährigen Early Access begeisterte. Und natürlich haben wir am Release-Tag (und darüber hinaus!) ein mächtiges Programm für euch vorbereitet.

Wir gewähren euch hier mal einen Blick hinter den Spieleredaktions-Schirm und verraten, auf was ihr euch heute und in den kommenden Tagen und Wochen bei uns freuen dürft. Roll for Initiative!

Wann genau kann ich losspielen? Baldur's Gate 3 öffnet am 3. August 2023 um 17 Uhr (deutscher Zeit) seine Tore. Einen Preload gibt es nicht, also könnt ihr zu diesem Zeitpunkt erst mit der Installation loslegen, entweder via Steam oder GOG. Es fallen gute 80 GB an, rechnet also ausreichend Downloadzeit ein. Wir haben genug Lesestoff, der euch in der Zwischenzeit unterhält.

Das passiert heute am Baldur's Day bei GameStar

Pünktlich um 17 Uhr erscheint unser Ersteindruck, für den sich Sascha Penzhorn die letzten Tage eingegraben hat. Obwohl die Review-Keys erst später bei uns eintrudeln als erhofft, hat er schon massig Zeit in das Rollenspiel gesteckt und kann euch entsprechend viel erzählen.

Eine finale Wertung können und wollen wir aber noch nicht vergeben, dazu ist das Spiel schlicht zu umfangreich. Wir werden den Test entsprechend updaten, sobald wir durch sind und ausreichend Eindrücke in der Redaktion gesammelt haben.

Wir sind sowas von bereit, uns den Bösewichten zu stellen - ihr auch?

Denn nicht nur Sascha als Haupttester wandert gerade durch Fearûn. Unser hauseigener Werkmeister Sören klopft das Spiel gerade sorgfältig ab und verrät euch im Laufe des heutigen Abends, ob die Technik magisch läuft oder Larian ein paar Einsen gewürfelt hat. Außerdem gibt er euch nützliche Tuning-Tipps, damit Baldur’s Gate butterweich läuft.

Fabiano, vielen von euch bekannt als Leander Löwentreu, steckt natürlich auch schon bis zum Zwirbelbart in Baldur’s Gate 3. Er wird für euch das Testvideo aufnehmen, das allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird. Bis dahin könnt ihr ja nochmal seine hocherotische D&D-Geschichte nachlesen.

Natalie und Steffi haben sich ebenfalls kopfüber ins Abenteuer gestürzt und einen spoilerfreien Beginner-Guide erstellt. Damit erspart ihr euch gleich ein paar ärgerliche Fehler, die man anfangs leicht begeht.

Welche Artikel kommen noch?

Hier eine kleine Übersicht all unserer aktuell fest geplanten Artikel zu Baldur’s Gate 3. Bitte habt Verständnis dafür, wenn sich einzelne Termine kurzfristig verschieben, das lässt sich im Redaktionsalltag nicht immer vermeiden.

Unser Test mit Ersteindruck von Sascha (3. August um 17 Uhr)

Unser Einsteiger-Guide (3. August um 17 Uhr)

Unser Technik-Check (3. August im Laufe des Abends)

Unsere Tuning-Tipps (3. August im Laufe des Abends)

Eine Bildergalerie mit den Charakteren der Redaktion (4. August)

Ein hinterlistiger Guide von Fabiano (am Wochenende)

Weitere Guides, Tipps, persönliche Erlebnisse und mehr werden wir in den kommenden Wochen mit euch teilen. Natürlich haben wir auch ein scharfes Auge darauf, wie der Launch und die Zeit danach abläuft – treten vielleicht Bugs auf? Gibt es einen Day-One-Patch? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wir haben schon jede Menge Guides und Infos für euch

Ihr wisst immer noch nicht, welches Volk und welche Klasse ihr spielen sollt? Keine Sorge, ihr habt noch genug Zeit, um unsere Quizzes abzulegen:

32:58 Baldur's Gate 3 erklärt kurz vor dem Start nochmal alle spielbaren Klassen im Video

Fabiano/Leander hat sich außerdem die Fingerkuppen wund getippt, um euch alle wichtigen Infos zu den Völkern zu erklären, die das Spiel nicht verrät. Außerdem stellt er euch hier alle 12 Klassen mitsamt sämtlicher Subklassen ausführlich vor.

Ihr wollt lieber einen vorgefertigten Origin-Charakter spielen? Auch kein Problem, wir erklären euch hier genau, wie das geht und wer zur Wahl steht!

Und falls ihr nur die drei allerwichtigsten D&D-Regeln lernen wollt, die ihr für Baldur’s Gate 3 braucht, seid ihr in unserem verlinkten Guide bestens aufgehoben.

Wie verbringt ihr den Baldur’s Day? Habt ihr heute vielleicht sogar freigenommen, um direkt mit dem Rollenspiel loszulegen? Oder wartet ihr lieber bis zum Wochenende, um dann ganz in Ruhe euren Charakter zu erstellen und euch zum ersten Mal die Füße in Faerûn zu vertreten? Und ganz wichtig: Habt ihr genügend Snacks und Getränke parat?