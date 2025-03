Fans machen's möglich: Sogar der Chef von Baldur's Gate 3 freut sich, dass ihr in Stardew Valley jetzt Astarion daten könnt

Stardew Valley bekommt besonderen Zuwachs. Bildquelle: Baldur's Village von BV auf NexusMods

Manchmal stehen die Sterne einfach richtig, denn zwei der beliebtesten Spiele der letzten Jahre haben zueinander gefunden. Mithilfe einer Mod könnt ihr euer Stardew Valley jetzt um ein ganz besonderes Dorf erweitern, das den Helden von Baldur's Gate 3 ein neues Zuhause schenkt.

Und damit nicht genug, denn natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen. Astarion ist der erste Begleiter, den ihr in der Life-Sim daten könnt.

5:31 Stardew Valley - Test-Video zum Bauernhof-Hit auf Steam

Sogar der Larian-Chef findet's super

Auf Twitter/X verkündete User @XunHe1145, dass Baldur's Village jetzt via Nexusmods heruntergeladen werden kann.

Nördlich von Pelican Town wurde vor Kurzem ein neues Dorf gebaut, und seine neuen Bewohner scheinen ... ziemlich ungewöhnlich. Ihr findet den Eingang zu Baldurs Dorf oben auf der südlichen Bergkarte, direkt neben Linus‘ Zelt.

Es dauerte nicht lang bis auch Larian-Chef Swen Vincke von der Mod Wind bekam und seine Reaktion könnte wohl kaum besser ausfallen:

Die Mod fügt Stardew Valley wie bereits erwähnt ein völlig neues Gebiet hinzu, in dem mehr als 20 Helden aus Baldur's Gate 3 in ihren eigenen Behausungen leben. Jeder der neuen Charaktere hat einen eigenen Dialog und Astarion ist der erste mit eigener Questlinie. Alle anderen sollen im Verlauf der nächsten Updates versorgt werden.

An sechs neuen Orten findet ihr zudem neue Läden mit besonderen Items und könnt an neuen Events teilnehmen, zum Beispiel an der Willkommensparty für eure neuen Nachbarn. Besonders cool dabei ist, dass ihr für die Mod keinen neuen Spielstand starten müsst, denn sie kommt dem Hauptspiel nicht in die Quere.

Stardew Valley ist das Herzensprojekt eines einzelnen Entwicklers und das schwappt auch auf die Community über. Seit 2016 wird das Farming-Spiel nicht nur regelmäßig mit großen, kostenlosen Updates erweitert, sondern auch durch die Modding-Community bereichert. Allein auf Nexusmods sind mehr als 20.000 Mods verzeichnet.

Habt ihr euer Stardew Valley mit Erweiterungen wie diesen versorgt? Welche Mods könnt ihr empfehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!