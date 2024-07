»Bei der Ehre meiner Familie« - Entwickler von Stardew Valley bleibt eisern in seiner DLC-Politik

Eric Barone, der Entwickler von Stardew Valley, verspricht, dass auch künftige Updates für die Farming-Sim kostenlos bleiben werden. Der US-Amerikaner, auch bekannt unter seinem Nickname ConcernedApe, arbeitet seit Jahren alleine an dem Spiel.

Auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) schrieb Barone nun einen Post, in dem er mit klaren Worten sein Versprechen an die Fans formulierte.

»So lange ich lebe«

In dem Post heißt es:

Ich schwöre bei der Ehre meines Familiennamens, dass ich niemals Geld für einen DLC oder ein Update verlangen werde, so lange ich lebe. Macht ein Bildschirmfoto [von dem Post]. Schande über mich, wenn ich jemals gegen diesen Schwur verstoße.

Vorangegangen war ein Post von ConcernedApe, in dem der Entwickler über ein neues Update informiert hat, an dem er derzeit arbeite. Daraufhin meldete sich ein anderer X-User, der schrieb, dass er sich nicht über die Wartezeit beschweren werde, so lange die neuen Inhalte kostenlos seien.

Post kommt bei der Community gut an

Dass Barone so persönlich wird und auf die Ehre seines Familiennamens schwört, kommt bei der Community offenbar gut an. Unter seinem Post wird der Entwickler für seine Aussage gefeiert. So schreibt ein User:

Es gibt keinen besseren Entwickler als dich auf der Welt.

Ein anderer postet:

Das macht das Warten auf das Switch-Update lohnenswert. Denn zu wissen, dass du dich mehr darum kümmerst, dass die Leute Spaß am Spiel haben, als ein Vermögen zu verdienen, zeigt deinen Charakter.

Und der User, auf dessen Post ConcernedApe erst geantwortet hat, schreibt:

Das ist der Punkt und genau deshalb sind die Leute geduldig und nett zu dir. Wir wissen, dass du nicht versuchst, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und viele von uns haben das Spiel mindestens zweimal gekauft, um dir zu danken.

ConcernedApe ist bekannt dafür, auf X in regem Austausch mit Teilen der Community zu stehen. So verfasste der Entwickler Anfang 2020 einen Post, in dem er sich bei den Spielern bedankte. Denn schon da hatte sich Stardew Valley mit insgesamt mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren zu einem erfolgreichen Spiel gemausert.

Ein anderes Beispiel stammt aus dem Frühjahr 2024: Hier verfasste Barone einen persönlichen Post im Vorfeld des Updates 1.6.

Dieses Update lockte dann auch zahlreiche Spieler auf Steam und bescherte der Farming-Sim einen neuen Rekord. Mehr als 146.000 Spieler gleichzeitig tummelten sich auf ihren Bauernhöfen – und damit knapp 50.000 mehr als noch beim letzten Rekord 2021.

Bei dem Update brach Barone übrigens mit einer eigenen Regel. Im Herbst hatte der Entwickler erklärt, dass er keine Mayonaise mag und niemals erlauben werde, dass Spieler sie trinken könnten. Genau das ist aber seit 1.6 in Stardew Valley möglich.