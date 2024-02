Der Zielsichere Schlag ist nutzlos? Von wegen! Ein YouTuber beweist das Gegenteil.

Dass kaum jemand Baldur's Gate 3 und seine Mechaniken im Hintergrund besser versteht als der YouTuber Fracture, beweist dieser eindrucksvoll in einer völlig neuen, aber absolut absurden Herangehensweise ans Spiel.

In einem neuen Video will er beweisen, dass es möglich ist, das Rollenspiel durchzuspielen, und dabei keine andere offensive Aktion als True Strike einzusetzen. Auf Deutsch heißt der Zauber Zielsicherer Schlag und ist ein Zaubertrick, der unbegrenzt eingesetzt werden kann.

Allerdings gilt dieser Zauber als die wohl schlechteste Fähigkeit im ganzen Spiel - einen Ruf, der dem Zauber auch in der D&D-Vorlage anheftet!

Doch Fracture hat sich bei seinem neusten Durchgang nicht nur ausnahmslos auf diesen scheinbar nutzlosen Zauber verlassen, er hat das Spiel auch im Ehrenmodus gespielt - dem höchsten Schwierigkeitsgrad überhaupt, der obendrein mit nur einem einzigen Speicherpunkt daherkommt.

Direkt zu Beginn des Videos legt der YouTuber die Rahmenbedingungen fest, und macht sich das Leben damit auch nochmal ein ganzes Stück schwerer.

Er betont, dass er wirklich keine offensiven Aktionen einsetzt, abgesehen von True Strike. Also auch keine explodierende Fässer oder todbringende Leichen. Er sieht außerdem davon ab, den Endboss durch Gales besondere Fähigkeit voreilig zu bezwingen.

Stattdessen hat er sich dafür entschieden, so gut wie jeden Kampf im Schneckentempo zu absolvieren und sogar optionale Endgegner wie Raphael mitzunehmen. Dafür musste er es aber erst einmal schaffen, dass er mit True Strike überhaupt Schaden zufügen konnte.

Warum ist True Strike so schlecht?

Der Zaubertrick hat den Effekt, dass die nächste Attacke mit Vorteil gewürfelt wird. Klingt gut, hat aber zwei Hürden. Erstens braucht der Zauber eine ganze Aktion, in der ich auch einfach angreifen könnte. Zweitens benötigt er Konzentration und blockiert damit deutlich bessere Zauber. In seiner Summe kann sich also selten jemand dazu durchringen, diesen Zauber wirklich zu wirken.