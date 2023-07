Baldur's Gate 3: Zum Release dürft ihr einen Totenbeschwörer spielen, der bei Diablo mithalten kann

In Baldur's Gate 3 könnt ihr Totenbeschwörer spielen, die denen aus Diablo in nichts nachstehen.

Gut gemeinter Rat: Wenn ihr Dungeons & Dragons mit euren Freunden spielt, erstellt euch bloß keine Pet-Klasse! Lastet eurer Spielleitung nicht die Aufgabe auf, ständig eure dutzenden Minions im Kampf verwalten zu müssen.

Bei einem PC-Rollenspiel auf der anderen Seite ... ruft ruhig so viele temporäre Begleiter wie ihr könnt! Und in Baldur's Gate 3 werdet ihr zum Release am 3. August mithilfe der Nekromanten-Klasse genau das machen können. Wie ein neues Tiktok-Video des Entwicklungsstudios Larian zeigt, werdet ihr tatsächlich mit einer ganzen Meute aus Zombies durch die Welt ziehen können. Wer braucht da noch Begleiter?

So funktioniert die Nekromanten-Klasse

Wie alle Klassen und Völker in Baldur's Gate 3 stammt auch der Nekromant aus der DnD 5-Vorlage. Entsprechend können wir uns schon einen ganz guten Eindruck davon machen, wie Totenbeschwörer in dem Rollenspiel funktionieren.

Nekromanten sind hier eine Unterklasse des Magiers, ihr werdet euch also erst auf Level 2 für diesen Weg entscheiden können und nicht bei der Erstellung. Folgende Stärken hat der Nekromant:

Grausame Ernte: Ihr erhaltet ab Level 2 Leben, für durch Zauber niedergestreckte Gegner.

Ihr erhaltet ab Level 2 Leben, für durch Zauber niedergestreckte Gegner. Untote Diener: Ihr könnt ab Level 6 einen Untoten zusätzlich erwecken und eure Diener sind insgesamt stärker.

Ihr könnt ab Level 6 einen Untoten zusätzlich erwecken und eure Diener sind insgesamt stärker. Unempfindlich gegen Untotes: Ihr seid ab Level 10 resistent gegen nekrotischen Schaden und euer Trefferpunktmaximum kann nicht reduziert werden.

Die Zauber um Untote zu erwecken, können übrigens nicht nur Nekromanten lernen, sie sind einfach nur besser darin und lernen einen auf Stufe 6 automatisch. Zu den klassischen Nekromanten-Zauber gehören Tote beleben, Tote erwecken und Untote erschaffen.

Tote beleben ist dabei der übliche Zauber, mit dem ihr zumindest im Pen & Paper als Nekromant bis zu 20 untote Diener erschaffen könnt (sofern so viele Leichen vorhanden). Zumindest, wenn wir nur bis Level 12 rechnen, was das Maximum in Baldur's Gate 3 ist. Doch das ist schon eine Masse, wie man sie sonst nur in Diablo sieht. Tatsächlich könnt ihr sogar schon im Early Access Leichen erwecken, allerdings aufgrund der Levelbegrenzung höchstens eine davon.

Untote bleiben in der Regel 24 Stunden erhalten. Es kann aber gut sein, dass sich die Unterklasse in Baldur's Gate 3 vom DnD-Regelwerk nochmal leicht unterscheidet.

Was haltet ihr von der Nekromanten-Klasse in Baldur's Gate 3? Freut ihr euch darauf und werdet ihr euch einen Totenbeschwörer erstellen, oder habt ihr ein anderes Charakterkonzept im Sinn? Glaubt ihr, es werden wirklich bis zu 20 Minions möglich sein oder wird Larian das ganze noch etwas einschränken? Welche anderen Nekromanten-Zauber wollt ihr unbedingt einsetzen? Schreibt es in die Kommentare!