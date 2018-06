Warner kündigte bereist vor einiger Zeit einen Batman Solo-Film an, doch die Produktion kommt nicht so richtig voran. Nachdem Ben Affleck die Regie an Matt Reeves abgegeben hat, arbeitet dieser schon seit zwei Jahren an einem Drehbuch. Gleichzeitig häufen sich Spekulationen darüber, dass Ben Affleck keine Lust mehr auf die Darstellung des legendären Superhelden aus den DC Comics hat.

Gerüchte über einen jungen Dark Knight

Nun gibt es neue Gerüchte, die Afflecks Ausstieg weiter befeuern: Laut Hollywood Reporter schreibt Matt Reeves an einer neuen Fassung seines Drehbuchs - ohne Ben Affleck. Dafür folgt die Story dem Bericht nach einer jüngeren Ausgabe des beliebten Superhelden. Sehr viel mehr ist noch nicht bekannt, und eine offizielle Bestätigung gibt es auch noch nicht.

Batman-Film: Erste Story-Ideen noch aktuell?

Es ist nun schon zwei Jahre her, als Reeves seine ersten Ideen zum Batman-Film im Stil eines Film-noir-Detective vorgestellt hat. Erst kürzlich wollten US-Medien erfahren haben, dass als Bösewicht der Pinguine eine zentrale Rolle im Film spielen soll. Ob es eine Verbindung zu den aktuellen Spekulationen gibt, dass ein jüngerer Batman noch am Beginn seiner Laufbahn als Superheld steht, ist noch offen.

Zukunft von Ben Affleck als Batman weiterhin offen

Ben Affleck wurde für den DC-Film Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) von Regisseur Zack Snyder erstmals als neuer Batman-Darsteller eingeführt. Weitere Auftritte in Suicide Squad (2016) von David Ayer und Snyders Justice League (2017) folgten.

Ursprünglich wollte Ben Affleck selbst einen Batman-Film machen, schließlich hat er selbst das Projekt überhaupt ins Spiel gebracht. Doch dann trat er als Regisseur und Drehbuchautor zurück. Ob wir ihn in Justice League das letzte Mal als Dark Knight gesehen haben, wird sich zeigen.