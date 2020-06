Seit einer ganzen Weile häufen sich Teaser, Leaks und Gerüchte zu einem möglichen Sequel der Batman-Arkham-Reihe. Jetzt gibt es nicht nur einen Hinweis darauf, wann die offizielle Enthüllung des Spiels stattfinden soll. Mehr noch: Das Spiel selbst erscheint angeblich »eher als ihr denkt«.

Die Webseite Gamereactor hat im Rahmen der abgesagten E3 2020 einen neuen Artikel veröffentlicht, der sich um bisher unangekündigte Spiele dreht. In diesem behauptet der Redakteur Eirik Hyldbakk Furu, dass Warner Bros. seinen Plan, bis zum offiziellen Reveal des Batman-Spiels nach und nach neue Infos durchsickern zu lassen, über den Haufen warf.

Das neue Spiel, in dem der Court of Owls wohl eine tragende Schurken-Rolle einnimmt, soll noch innerhalb der nächsten Monaten angekündigt werden. Zwar nennt Furu kein genaues Datum, spricht jedoch von einer Vorstellung im Sommer 2020. Daran sollen nach Aussagen von Gamereactor weder die anhaltende Pandemie noch die Proteste der BlackLivesMatter-Bewegung etwas ändern.

Der Release selbst könnte den weiteren Aussagen nach bereits »kurz darauf« folgen.

Hyldbakk nennt diese Informationen mit einer gewissen Sicherheit und gibt an, dass er sich »nicht ins Fadenkreuz stellen würde«, wenn diese nicht legitim wären. Gamereactor gehört durchaus zu den renommierteren Videospiel-Outlets - dennoch bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihre Prognose auch ins Schwarze trifft.

Dass WB Montreal an einem neuen Batman-Spiel arbeitet, teaserte der Entwickler hinter Batman: Arkham Origins bereits in der Vergangenheit an. Und auch der bekannte Enthüllungsjournalist Jason Schreier behauptete, dass Warner Bros. vorhatte, den Titel auf der diesjährigen E3 anzukündigen. Informationen zum geplanten Veröffentlichungszeitraum gab es bisher jedoch noch nicht.

More news from me: Warner Bros. Games was planning to do an E3 press conference this year for the first time, to talk about Batman, Harry Potter, and Rocksteady's game among others. Remains to be seen what they'll do now https://t.co/OIry5zgB6p