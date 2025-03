95 Prozent Rabatt: Dank Sale gab es Battlefield 1 nie günstiger als jetzt

Auf Steam und im EA Store ist Battlefield 1 gerade stark reduziert.

Ihr habt keine Lust auf moderne Militär-Shooter, aber historische Konflikte findet ihr spannend? Dann gibt's im Steam Spring Sale aktuell ein Angebot, das wie für euch gemacht ist.

Denn derzeit bietet Steam den Multiplayer-Shooter Battlefield 1 mit einem Rabatt von 95 Prozent an. Statt des regulären Preises kostet das Spiel somit nur noch 1,99 Euro. Wer es noch günstiger haben will, kann auch direkt in der EA App vorbeischauen: Electronic Arts haut Battlefield 1 sogar für nur 99 Cent raus.

Lohnt sich dieser Deal? Wir fassen noch mal alles Wichtige zu Battlefield 1 zusammen.

2:01 Das sind die Waffen in Battlefield 1

Battlefield 1 ist einzigartig in der Serie

Das 2016 veröffentlichte Battlefield 1 entführt die Spieler in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Kein anderes Battlefield hat diesen Konflikt zum Thema. Waffen, Fahrzeugen und Schlachtfelder sind dabei realen Vorbildern nachempfunden, Partien fassen bis zu 64 Spieler.

Wenn ihr immer schon mal in einem Videospiel einen frühen Panzer fahren wolltet, die wie störrische Mammuts übers Schlachtfeld walzen, oder einen riesigen Zeppelin brennen sehen wolltet, dann ist Battlefield 1 das richtige Spiel für euch.

Die großen Team-Gefechte von Battlefield 1 machen heute noch Spaß.

Die dynamischen Wettereffekte und zerstörbaren Umgebungen tragen zur Immersion bei. Ein besonderer Höhepunkt sind die »Operations«-Missionen, bei denen Spieler über mehrere Karten hinweg um die Kontrolle strategischer Punkte kämpfen.

Im GameStar-Test erhielt Battlefield 1 damals 90 von 100 möglichen Punkten, anschließend wählten wir es auf Platz 6 der besten Battlefields. Die Steam Reviews sind aktuell zu 86 Prozent positiv. Das Spiel sieht noch heute sehr schick aus, wie unsere Bildergalerie zeigt:

Im Angebot auf Steam und im EA Store ist neben dem Hauptspiel auch der Premium Pass von Battlefield 1 enthalten. Die vier DLC-Pakete samt aller zusätzlichen Karten und Waffen sind also im Preis inbegriffen.

Spielt das noch wer?

Trotz seines Alters erfreut sich Battlefield 1 weiterhin einer aktiven Spielerszene. Am 7. November 2022 verzeichnete der Titel einen Höchststand von 53.714 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam.

Aktuell sind in der Spitze immer noch täglich rund 24.000 Spieler zum gleichen Zeitpunkt online. Ihr braucht also keine leeren Server zu befürchten.

Ganz allein seid ihr nur in der Singleplayer-Kampagne. Die besteht in Battlefield 1 aus mehreren »Kriegsgeschichten«, die unterschiedliche Perspektiven des Ersten Weltkriegs beleuchten. Jede Episode erzählt die Geschichte eines anderen Charakters an verschiedenen Fronten, von den Schlachtfeldern Europas bis hin zu den Wüsten des Nahen Ostens.

23:37 Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

So geht's mit Battlefield weiter

Für 2025 wird aktuell mit Spannung der nächste Teil der Reihe erwartet, Battlefield 7. Im Video oben diskutieren wir die bisher geleakten Spielszenen von DICEs neuem Multiplayer-Shooter.

Außerdem sprechen wir darüber, was Teil 7 nach dem gefloppten Battlefield 2042 besser machen muss, um die Serie wiederzubeleben und an die großen Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. Eins ist sicher: Einfach wird es nicht.