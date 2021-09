Kaum etwas verhagelt so zuverlässig die gute Stimmung in Spielen wie Cheater-verseuchte Matches. Battlefield 2042 will nun neue Wege gehen, um fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Zum einen stellt EA mit Easy Anti-Cheat ein neues Third-Party-Tool vor, das bereits bei etlichen Spielen zum Einsatz kommt und als einer der Branchenführer gilt.

Zum anderen hebt der Publisher nochmal die Community-Richtlinien hervor, die strenge Regeln aufstellen und konkrete Konsequenzen für Fehlverhalten nennen. Wir erklären, wie Battlefield 2042 fairer und sicherer werden soll. Der Zeitpunkt passt, schließlich wurde kürzlich die heiß erwartete Open Beta angekündigt:

229 8 Termine, Specs und mehr Battlefield 2042: Alles zur Open Beta

Neues Easy Anti-Cheat

Die größte Nachricht ist der Einsatz von Easy Anti-Cheat in Battlefield 2042. Während der Vorgänger noch auf einen Mix aus unterschiedlichen Komponenten zur Cheaterabwehr setzte, soll jetzt der erfolgreiche Third-Party-Anbieter Easy Anti-Cheat für Fairness sorgen.

Easy Anti-Cheat setzt seinerseits auf einen Mix aus Maßnahmen, um Nutzer von Cheats zu entlarven. Wie das viel kritisierte Vanguard von Valorant operiert auch Easy Anti-Cheat auf dem Kernel-Level des Betriebssystems. Diese Methode ist laut Experten die effektivste, um die Integrität der Spielumgebung sicherzustellen und Cheats zu erkennen, stößt aber bei Spielern häufig auf Kritik, weil sie weitgehende Systemrechte erfordert.

Easy Anti-Cheat zählt zu den größten Namen in der Industrie und kommt bereits bei Spielen wie The Division 2, Hunt Showdown oder New World zum Einsatz. Die komplette Liste der Spiele mit Easy enthält zumindest wenige Titel, die zuletzt wegen vieler Cheater in aller Munde waren.

Eine Ausnahmen stellt zum Beispiel Apex Legends dar, ein Free2Play-Battle-Royale von EA, das immer wieder schwere Vorwürfe wegen Cheatern bekam. Auch der Free2Play-Gigant Fortnite, der ebenfalls auf Easy setzt, steht regelmäßig wegen Cheatern in der Kritik.

Hier lässt sich aber nicht erkennen, inwieweit Easy Anti-Cheat oder der Umgang mit erkannten Cheatern ursächlich ist. Als wie effizient sich das Tool in Battlefield 2042 erweist, muss natürlich erst die Zeit zeigen.

Regelwerk für alle Spieler

Um ein angenehmes und belästigungsfreies Spielerlebnis für alle sicherzustellen, bekennt sich EA für Battlefield 2042 erneut zur hauseigenen Initiative Positive Play. Was genau das bedeutet, fasst der folgende Artikel zusammen:

119 5 Battlefield 2042 »Frei von Belästigung, frei von Cheating«

Außerdem stellt EA neue Community-Richtlinien vor, die nicht nur in Battlefield 2042, sondern auch darüber hinaus für alle Mitglieder der Battlefield-Community gelten sollen.

Kompakt fasst der Publisher die sogenannte Community-Charta wie folgt zusammen:

»Battlefield ist eine weltweit integrative und vielfältige Gemeinschaft, in der jede Hautfarbe, jedes Geschlecht, jede sexuelle Orientierung, Religion, Erbe oder Herkunftsland willkommen ist.

Wenn ihr euch uns in Battlefield anschließt, wird von euch erwartet, dass ihr euch an die folgenden Regeln haltet:

Behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt - Stellt eine Gruppe zusammen und spielt gemeinsam das Ziel. Wir dulden keine Spieler, die andere negativ stören oder sich schädlich verhalten.

Haltet die Dinge fair - Seid auf der richtigen Seite des Kampfes. Wenn ihr Spieler seht, die gegen die Regeln verstoßen, meldet sie.

Angemessene Inhalte teilen - Kämpft nicht schmutzig. Achtet darauf, dass die Inhalte, die ihr teilt, für Battlefield-Spieler geeignet sind.

Bleibt ehrenhaft - Schützt eure Gruppe. Haltet euch in Battlefield an die Gesetze und beteiligt euch nicht an gefährlichen oder illegalen Aktivitäten und unterstützt sie nicht.

Wenn ihr diese Richtlinien nicht befolgt, wird das Konsequenzen haben und eure Zeit auf dem Schlachtfeld wird ein Ende finden. Wir können euer Konto einschränken und euren Zugang zu Battlefield 2042 sperren. Wenn ihr wiederholte oder schwerwiegende Verstöße begeht, können wir euer EA-Konto dauerhaft sperren.«

Auf der zweiten Seite lest ihr, was genau Fans von Battlefield 2042 zu beachten haben. Darunter das Vermeiden von negativem und illegalem Verhalten wie Beleidigung, Erpressung und Cheating.

Aber was können Spieler eigentlich unternehmen, wenn sie toxisches Verhalten beobachten? Im Folgenden führen wir die neuen Ingame-Maßnahmen in Battlefield 2042 auf.

Wollt ihr nach dem Lesemarathon erstmal was Nettes auf die Augen? Voilà, der Open-Beta-Trailer:

Diese Ingame-Maßnahmen enthält Battlefield 2042

Um gegen störendes Verhalten vorzugehen, können Spieler mehrere Optionen wählen. Zudem sind bestimmte Maßnahmen in Battlefield 2042 permanent aktiv:

Spieler können andere Spieler im Spiel blockieren und wieder entsperren, sodass auf Wunsch keine Nachrichten oder Voice-Chat möglich sind.

Ein Filter für Schimpfwörter im Spiel ist immer aktiv.

Die Option, Text oder Chat im Spiel generell stumm zu schalten, ist verfügbar. Spieler können entweder einzelne oder alle Spieler oder den Chat stummschalten.

Spieler können auffällige Spieler direkt aus Battlefield 2042 heraus melden, so dass Sie das Spiel nicht verlassen müssen.