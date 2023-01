Brandneue Infos zum Update, das BF2042 wieder zu Battlefield machen soll

Battlefield 2042 schaffte es mit seinen bisher 3 Seasons aus der Releasekatastrophe als deutlich besserer Shooter hervorzugehen. Zwar leidet der Titel immer noch unter relativ niedrigen Spielerzahlen auf Steam, doch die Stimmung in der Community ist nun deutlich besser geworden. Auch wir erkennen im Nachtest an, das sich das Spiel immerhin auf dem richtigen Weg befindet:

15 11 Battlefield 2042 im Test-Update In 12 Monaten hat sich viel verändert - aber nicht überall

Mit dem bevorstehenden Update 3.2 wollen die Entwickler weiter Boden bei den Fans gut machen und BF 2042 mit der Rückkehr der Klassesn einen Schritt auf seine Vorgänger zugehen lassen. Nun gibt es brandneue Infos zu den Inhalten des Updates.

Das Wichtigste zuerst: Der Release

Aktuell verrät DICE noch kein genaues Releasedatum von Update 3.2. Da man aber zuvor davon gesprochen hatte, es im Januar zu veröffentlichen, bleibt der Zeitrahmen ziemlich klein und wir dürfen mit Ankündigung und Release in den nächsten Tagen rechnen.

Die Pläne zur Rückkehr der Klassen hatten die Entwickler in den vergangenen Monaten immer wieder angepasst. Jetzt gibt es aber die endgültigen Informationen dazu, wie das neue System mit Update 3.2 aussehen soll. Man zeigt sich allerdings weiterhin offen für Änderungen, sollte sich zeigen, dass manche Aspekte noch Feinschliff benötigen.

Die vier Klassen

Wie von Battlefield gewohnt, werden wir eine von vier Klassen auswählen können. Die Specialists werden auf diese aufgeteilt und gehören zukünftig fest zu einer der Klassen:

Sturmsoldaten (Mackay, Dozer, Sundance, Zain): Sind an der Frontlinie zu finden und schalten gegnerische Infanterie auf kurze Entfernungen aus. Als Sturmsoldat stürmt ihr (wenig überraschend) die gegnerischen Ziele und schaltet deren Verteidigung aus.

Sind an der Frontlinie zu finden und schalten gegnerische Infanterie auf kurze Entfernungen aus. Als Sturmsoldat stürmt ihr (wenig überraschend) die gegnerischen Ziele und schaltet deren Verteidigung aus. Ingenieur (Boris, Crawford, Lis): Sind unabdingbar für den Erfolg der Fahrzeuge. Sie errichten Verteidigungsstellungen, reparieren verbündete und zerstören feindliche Fahrzeuge.

Sind unabdingbar für den Erfolg der Fahrzeuge. Sie errichten Verteidigungsstellungen, reparieren verbündete und zerstören feindliche Fahrzeuge. Versorger/Sanitäter (Falck, Angel, Irish): Unterstützen ihre Verbündeten bei allen Aufgaben in dem sie Munition liefern, gegnerische Angriffe unterdrücken, und ihre Teamkollegen heilen.

Unterstützen ihre Verbündeten bei allen Aufgaben in dem sie Munition liefern, gegnerische Angriffe unterdrücken, und ihre Teamkollegen heilen. Aufklärer (Paik, Caspar, Rao): Vermeiden den Frontalangriff und suchen eher Flankenpositionen für sich und das team. Mit ihrer Ausrüstung unterbrechen sie feindliche Systeme und teilen Informationen über die Positionen der Gegner.

Waffen-Befähigungen

Die Waffenauswahl wird innerhalb einer Klasse nicht beschränkt. Auch als Sturmsoldat könnt ihr etwa weiterhin auf Wunsch ein Scharfschützengewehr mitnehmen. Allerdings sollen sogenannte Waffenbefähigungen dafür sorgen, dass sich eine zum Spielstiel der Klasse passende Waffengattung besonders lohnt, indem sie für diese Klasse stärker gemacht wird. Folgende Waffenbefähigungen gibt es:

Sturmsoldaten: Verfügen über drei zusätzliche Magazine für Sturmgewehre

Verfügen über drei zusätzliche Magazine für Sturmgewehre Ingenieure: Verbesserte Genauigkeit mit Maschinengewehren beim Liegen oder Ducken

Verbesserte Genauigkeit mit Maschinengewehren beim Liegen oder Ducken Versorger: Schnelleres Ziehen von Maschinenpistolen

Schnelleres Ziehen von Maschinenpistolen Aufklärer: Kann mit Scharfschützengewehren sofort und dauerhaft ruhig zielen

Gadget-Auswahl

Während die Waffenauswahl nicht beschränkt wird, sind manche Gadgets und Ausrüstungsgegenstände küntig nur für bestimmte Klassen verfügbar, außerdem habt ihr immer die jeweilige Klassen-Ausrüstung dabei:

Klassen Klassen-Ausrüstung Klassen-Gadgets Wurfwaffen Sturmsoldaten Sanitätsstift Rauchwerfer

IBA-Panzerplatte

C5-Sprengstoff

M18 Claymore Splittergranate

Rauchgranate Erschütterungsgranate

Wurfmesser

Brandgranate Pioniere Werkzeug Panzerabwehrmine Rückstoßfreies M5

FXM-33 FA-Rakete

FGM-148 Javelin

EOD-Bot

C5-Sprengstoff Splittergranate

Rauchgranate

EMP-Granate Brandgranate Versorgungssoldaten Defibrillator Munitionskiste

Sanitätskiste

Rauchwerfer

M18 Claymore Splittergranate

Rauchgranate

EMP-Granate Brandgranate Aufklärer Landungsfunkfeuer T-UGS

Leuchtspurpfeile

M18 Claymore

C5-Sprengstoff, Umgebungssensor

SOFLAM-Markierer Splittergranate

Rauchgranate

EMP-Granate Brandgranate

Wurfmesser

Ein wichtiges Rework

Neben dem großen Highlight versteckt sich eine weitere wichtige Verbesserung: Mit dem Update erscheint eine stark überarbeitete Version der Karte Umbruch, die euch auf ein eisiges Schlachtfeld wirft. Gelände und Eroberungspunkte wurden umfassend angepasst, um ein angenehmeres Spielgefühl zu ermöglichen. So kommt ihr etwa deutlich einfacher zur Bohrinsel, die näher an den Rest der Karte rückt und zusätzliche Aufstiege bekommt. Außerdem sorgt ein neuer Eis-Shader für eine schickere Optik.

Umbruch Nachher Umbruch Vorher

Was kommt als nächstes?

Nach dem Release von Update 3.2 soll es angeblich schon am 28. Februar mit Season 4 weitergehen, die den letzten Specialist (einen Aufklärer), sowie eine neue Karte und mehr Waffen bringt. Was wir bisher zu Season 4 wissen, fassen wir in einem Artikel zusammen:

42 1 Battlefield 2042 Das erwartet euch in Season 4 und 5

Was haltet ihr von den Änderungen, die bald mit Update 3.2 kommen? Ist euch die Rückkehr zu den Klassen nicht entschieden genug, oder seid ihr mit dem neuen System zufrieden? Werdet ihr Battlefield 2042 mit den Änderungen noch einmal ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!