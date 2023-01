Battlefield 2042: Bekannter Insider verrät den Releasetermin von Season 4

Einige Wochen nach dem Release von Season 3, haben sich die Steam-Spielerzahlen von Battlefield 2042 wieder auf einem recht niedrigen Niveau eingependelt, obwohl das Spiel schon deutlich besser geworden ist, wie Dimi im Nachtest zum Shooter feststellt. Doch immerhin stehen wichtige Änderungen wie das Klassen-Update in den Startlöchern, mehr erfahrt ihr hier:

Von einem bekannten Insider erfahren wir jetzt außerdem, wann die nächste Season mit weiteren Inhalten an den Start gehen soll.

Wann startet Season 4?

Wie Tom Henderson auf seiner Website Insidergaming verrät, soll Season 4 am 28. Februar 2023 live gehen, wie er von Quellen mit Einblick in den Terminplan von EA erfahren hätte. An dem Wahrheitsgehalt dieser Information ist kaum zu zweifeln: So ist Henderson nicht nur ein ziemlich zuverlässiger Insider, mit dem 28. Februar endet auch die laufende Season 3. Und bisher schloss sich die nächste Season immer direkt an die vorherige an.

Was erwartet uns in Season 4?

Neue Informationen zu den Inhalten von Season 4 kann Henderson nicht liefern, allerdings wissen wir von den Entwicklern selbst schon einiges:

Es wird eine neue Map geben, die kleiner und linearer gestaltet sein soll, um vor allem Kämpfe auf kurze Entfernungen zu ermöglichen. Ein erstes Bild seht ihr bereits oben.

sein soll, um vor allem Kämpfe auf kurze Entfernungen zu ermöglichen. Ein erstes Bild seht ihr bereits oben. Ein letzter Specialist soll die bisherige Auswahl ergänzen. Er wird sich im neuen Klassensystem zu den Aufklärern gesellen.

Weiterhin wird es auch wieder neue Waffen geben, und wahrscheinlich werden auch weitere Portal-Waffen in den Standard-Modi verfügbar gemacht. Ein neuer Battle Pass ist ebenfalls am Start.

Bis zum Release Ende Februar habt ihr dann noch die Möglichkeit, alle Inhalte des aktuellen Battle Pass freizuspielen:

2:13 Battlefield 2042 will euch 100 Gründe liefern, Season 3 zu spielen

Was ist eigentlich mit den Klassen? Update 3.2, das die wohlbekannten Klassen zurückbringt, soll laut EA noch im Januar erscheinen, wir dürften also bald mit einer Ankündigung rechnen.

Freut ihr euch auf den Release von Season 4 und die neuen Inhalte? Werdet ihr dann erneut zu Battlefield 2042 zurückkehren? Interessiert euch die Rückkehr der Klassen eigentlich mehr? Oder habt ihr den Shooter schon abgeschrieben? Schreibt es gerne in die Kommentare!