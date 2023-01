Battlefield 2042: Neue Map Flashpoint aus Season 4 vorzeitig enthüllt

Season 4 von Battlefield 2042 erscheint wahrscheinlich schon bald, Insider sprechen vom 28. Februar als dem geplanten Release-Datum. Kurz vor dem Start des großen Updates 3.2 gibt es jetzt weitere Informationen zu den Inhalten von Season 4. Ein Dataminer zeigt uns neue Bilder der kommenden Map.

So soll Flashpoint aussehen

Der bekannte Battlefield-Insider Temporyal zeigt uns via Twitter Bilder von verschiedenen Gebieten der neuen Karte, die offensichtlich Flashpoint heißen soll, und listet auch verschiedene wichtige Orte der Map auf:

Es handelt sich offenbar um ein Industriegelände in Südafrika mit Baustellen und einem riesigen Tunnel. Unter anderem sollt ihr in folgenden Bereichen kämpfen:

Ein riesiger Tunnel, der sich noch im Bau befindet. Dieser war auch bereits auf dem ersten offiziellen Bild der Karte zu sehen:

Eine Treibstoff-Aufbereitungsanlage

Lagerhallen und Wartungsbereiche

Ein Reaktor

Eine Wasseraufbereitungsanlage

Um was für eine Anlage es sich bei dem Komplex genau handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Laut DICE soll die Karte allerdings kleiner als vorherige sein, und vor allem Kämpfe auf kurze Entfernungen ermöglichen. In die unterirdischen Bereichen dürften wahrscheinlich auch Fahrzeuge kaum vordringen können.

Wie zuverlässig sind die Informationen? Der Dataminer Temporyal hat in der Vergangenheit viele neue Inhalte für Battlefield 2042 korrekt vorhergesagt und bedient sich offenbar nur an Informationen, die er in den Spieldateien entdeckt. Zwar können sich die Pläne der Entwickler noch kurzzeitig ändern und Inhalte gestrichen werden oder später kommen, doch in diesem Fall wurde die neue Karte sogar schon von den Entwicklern bestätigt:

Was bringt Season 4 außerdem?

Viele Details sind hier noch nicht bekannt, Season 4 soll aber vom Umfang den vorherigen Seasons entsprechen. Wir bekommen neben der Karte also auch einen neuen Specialist, der sich als Aufklärer ins neue Klassensystem einfügt, sowie neue Waffen, die zum Teil aus Battlefield Portal in die Standard-Spielmodi übertragen werden.

Es sind aber auch wieder einige ganz neue Schießeisen dabei. Zusätzlich gibt es natürlich einen Battle Pass. Wahrscheinlich wird es auch wieder ein Event geben, wie zuletzt in Season 3:

Zunächst geht es aber - wahrscheinlich am 31. Januar - mit Update 3.2 weiter, das die Klassen zurückbringt, sowie ein großes Map-Rework und neue Portal-Waffen spendiert. Die bisher bekannten Details findet ihr in unserer Übersicht, weitere Informationen liefern wir euch dann zum Release.

Seit dem enttäuschenden Launch hat sich also erneut einiges getan und die Entwicklung nimmt weiter Fahrt auf! Wie uns Battlefield 2042 mit Season 3 aktuell gefällt, lest ihr in unserem Nachtest

Wie gefällt euch die neue Map Flashpoint? Wirkt das Szenario vielversprechend, oder hättet ihr euch eine ganz andere Karte gewünscht? Schreibt es gerne in die Kommentare!