Battlefield 2042: Steam-Spielerzahlen schießen zum Release von Season 2 stark nach oben

Battlefield 2042 wird immer ein Paradebeispiel bleiben, wie ein Spiel nicht erscheinen darf. Und DICE hat die Quittung dafür bekommen - eingebrochene Spielerzahlen, unzählige wütende und/oder enttäuschte Fans. Doch das Entwicklerteam arbeitet beharrlich daran, den Multiplayer-Shooter doch noch so auf Kurs zu bringen, dass die verbleibende Community ihren Frieden findet.

Nachdem die erste Season über ein halbes Jahr auf sich warten ließ, startet Season 2 punktgenau zwölf Wochen nach Zero Hour am 30. August 2022 und beschert dem Spiel jede Menge kostenlose neue Inhalte: drei frische Waffen, zwei neue Fahrzeuge, eine Betäubungsgranate, eine riesige neue Karte. Im Verlauf der Saison sollen weitere alte Karten überarbeitet werden, in Season 3 kommt dann das Klassensystem zurück:

Und zumindest in puncto Spielerzahlen zahlt sich die Arbeit für DICE aus. Die Steam-Spielerzahlen für Season 2 verzeichnen jetzt schon - am Nachmittag des Release-Tags - den höchsten Wert seit Dezember 2021. Mit 17.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern dürftet ihr keine Probleme beim Matchmaking haben, zumal die Origin- und Crossplattform-Zahlen hier natürlich noch oben drauf kommen.

Zwei wichtige Anmerkungen dazu:

Es muss sich natürlich zeigen, welche Beständigkeit diesen neuen Spielerzahlen haben. Normalerweise verliert ein großer Teil der Leute nach kurzem Ausprobieren wieder das Interesse, es kann also gut sein, dass sich Battlefield 2042 nach der ersten Woche wieder bei recht mauen 5.000 bis 6.000 Nutzern einpendelt.

Aber: Battlefield 2042 verzeichnet trotzdem einen Aufwärtstrend. Season 1 hatte einen merklich kleineren Höchststand mit lediglich 14.000 gleichzeitig aktiven Leuten. Dass die zweite Season das übertreffen kann, obwohl der Oh, wow, ein erstes Lebenszeichen seit Release ja jetzt nicht mehr gilt, ist alles andere als selbstverständlich.

Es bleibt also spannend, ob Battlefield 2042 ein langfristig höheres Grundniveau stabilisieren kann oder nach Start der Season doch wieder unter das Niveau von Battlefield 5 abfällt. Wir halten euch auf dem Laufenden.