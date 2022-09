Battlefield 2042 setzt Korrekturkurs mit Update 2.1 fort: neue Waffen, Map-Rework und mehr

Es geht immer weiter mit Battlefield 2042. Die Entwickler von DICE arbeiteten in den letzten Wochen und Monaten hartnäckig an dem Multiplayer-Shooter, jetzt steht mit Version 2.1 das neueste Update in den Startlöchern. Wir sammeln für euch die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen, die Patch Notes haben wir natürlich ebenfalls für euch parat.

Falls ihr euch dafür interessiert, welcher Battlefield-Teil überhaupt der beste der Reihe ist, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. Werft dafür einfach einen Blick in unsere große Top-Liste, welche die Shooter-Experten unser Redaktion für euch mühevoll zusammengekloppt hat:

Update 2.1 erscheint am 27. September um 10 Uhr nach deutscher Zeit. Wenn ihr diese Zeilen lest, könnt ihr den Download möglicherweise längst starten.

Die Frage können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Wir aktualisieren unseren Artikel natürlich so schnell wie möglich, sobald wir mehr wissen.

Update 2.1 beschert Battlefield 2042 eine wahre Wagenladung an Verbesserungen und Veränderungen. Alle Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels. Die Highlights haben wir für euch aber schon mal in der folgenden Liste kompakt für euch zusammengefasst:

Überarbeitung der Map Neuanfang: Erneut möchte DICE das Feedback der Community umsetzen und hat sich nach Kaleidoskop die Map Neuanfang geschnappt. Konkret bedeutet das, dass von dem Neuanfang-Rework die Infanterie-Kämpfe auf engstem Raum profitieren sollen. Flaggen und Ziele sind jetzt wesentlich näher beieinander, Laufwege wurden dadurch verkürzt - teilweise wurden sogar komplette Gebiete der Map entfernt! Außerdem gibt es mehr und neue Deckungsmöglichkeiten, um die Spielerfahrung für Infanteristen zu optimieren.

Neue Waffen: Battlefield-Veteranen kennen die P90 (aus Battlefield 3), die GOL Sniper Magnum (aus Bad Company 2) und die M1911 (ebenfalls auf Bad Company 2) natürlich aus vorangegangenen Teilen der Reihe. Jetzt landen die Schießprügel auch in 2042 und lassen sich dank Update 2.1 über das neue Einsatzsystem freischalten.

Neues Fahrzeug: Mit dem Polaris RZR landet ein neuer leichter Buggy auf dem Schlachtfeld von 2042. Das Fahrzeug kann mehrere Spieler auf einmal beherbergen und wurde bereits bei der Enthüllung von Saison 2 vorgestellt. Jetzt gibt's das gute Stück endlich auch zum selber fahren.

Viele Verbesserungen und Bugfixes: Update 2.1 reduziert Probleme mit der Eingabeverzögerung der Maus, optimiert das Balancing für den Nightbird sowie Angriffs- und Transporthubschrauber, verbessert das APS-36-Wachsystem von Irish und bringt viele weitere Änderungen und Verbesserungen mit sich. Einen Überblick bekommt ihr auf Seite 2 dieses Artikels mit allen Patch Notes.

Liquidator -Event für Oktober 2022 angekündigt

Zu guter Letzt hat DICE ein neues Event angekündigt, welches Mitte Oktober starten soll - einen konkreten Termin gibt es derzeit nicht. Genauso wenig wissen wir, was mit Die Liquidatoren auf uns zukommen wird. Die wenigen, spärlichen Infos verraten zumindest, dass Infanterie-Gameplay im Fokus steht und sich Spieler neue kosmetische Gegenstände verdienen können. Abwarten.

Wie geht es mit Battlefield 2042 weiter?

Was zuletzt geschah: Zuletzt startete mit Master of Arms Season 2 von Battlefield 2042, was sogar zu einem signifikanten Anstieg der Spielerzahlen führen konnte. Falls ihr euch noch nicht wieder ins Schlachtengetümmel geschmissen habt, findet ihr in unserer großen Übersicht zu Season 2 alle wissenswerten Infos - den Trailer zum Battle Pass von Master of Arms könnt ihr euch wie folgt ansehen:

So geht es nach 2042 weiter: Gleichzeitig können wir bereits einen Blick in die Zukunft der Battlefield-Reihe wagen: Dass sich ein komplett neuer Teil in Entwicklung befindet, ist kein Geheimnis. Dabei soll vor allem die Story-Kampagne eine maßgebliche Rolle spielen. Zu guter Letzt äußerte sich sogar EA-Chef Andrew Wilson zu den letzten Battlefield-Spielen - und gestand Fehler ein: Man habe die Erwartungen der Fans enttäuscht, will sich nun aber bessern.

Ihr wollt eine ganz persönliche Anekdote unseres Shooter-Experten Phil zu Battlefield lesen? Dann werft einen Blick auf den folgenden Artikel: Zum 25. Jubiläum von GameStar blickt Phil auf seine Karriere als Spielejournalist zurück und verrät, warum gerade Battlefield dabei eine tragende Rolle spielte und noch immer spielt:

Wie ist eure Meinung zu Update 2.1 für Battlefield 2042: Über welche Änderungen und Verbesserungen freut ihr euch besonders? Was wünscht ihr euch für die Zukunft des Shooters und ebenso der Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!