Bald sind die Maschinengewehrschützen in Panzer ein bisschen sicherer. Denn wie David "Tiggr" Sirland (Producer bei DICE Sweden) via Reddit mitteilt, können sich die Schützen mit dem nächsten Patch für Battlefield 5 im Turm wegducken und sind so geschützt. Das Feature wurde bereits vor dem Release versprochen, wann die Umsetzung erfolgt, war aber nicht bekannt.

Das Ducken des MG-Schützen im Panzerturm ging zuletzt in Battlefield 2. In den Nachfolgern mit einem modernen Setting, namentlich Bad Company 2, Battlefield 3 und Battlefield 4, war der Schütze im Inneren des Panzers sicher.

Mit dem Wechsel des Szenarios ist nun aber auch eine Rückkehr der Mechanik notwendig. Aktuell sind MG-Schützen im Panzerturm nämlich ein gefundenes Fressen für Sniper!

Eine Deckungs-Mechanik für die Medium Machine Guns (MMGs) der Support-Klasse wie das MG34 oder MG42 ist ebenfalls geplant. Alle Waffen dieser Klasse können nur über Kimme & Korn zielen (ADS), wenn sie per Zweibein auf Deckung aufgelegt sind. Der Schütze ist dann unbeweglich und fällt schnell Snipern zum Opfer. Bald soll die Ducken-Mechanik ein "Fluchtweg" existieren.

Wann der Patch exakt erscheint, ist leider nicht klar. Für den 04. Dezember ist ein größeres Update mit der Karte Panzersturm und dem Trainingsgelände geplant, höchstwahrscheinlich kommt dann auch die lebensrettende Mechanik.

Im Dezember beginnt auch das erste Kapitel von Tides of War, dem Service-Modell von Battlefield 5. Dann wird die Singleplayer-Mission The Last Tiger nachgereicht, die die Perspektive einer deutschen Panzerbesatzung zeigt. Im Frühjahr 2019 folgt dann der Koop-Modus Combined Arms und Battle Royale im Form von Firestorm.

