In einem Livestream zur Feier des Releases von Battlefield 5, gab Entwickler Dice neue Details zum ersten Content-Update für Battlefield 5 bekannt. Bereits am 4. Dezember soll das erste Paket mit neuen Inhalten an den Start gehen.

Dann erscheint mit Panzerstorm eine neue Map, die auf Fahrzeugschlachten mit bis zu 14 Panzern gleichzeitig ausgelegt ist. Die Karte ist in Belgien angesiedelt und wird von Dice LA mitentwickelt.

Die zweite Neuerung am 4. Dezember ist die sogenannte Practice Range. In diesem Übungsmodus könnt ihr alle Waffen und Fahrzeuge völlig frei ausprobieren. Das Trainingsareal umfasst einen Flugplatz, Schießstände und einen Fahrzeug-Parkour.

Für alle Gerätschaften gibt es außerdem die passenden Trainings-Dummys. Die Entwickler versprechen im Livestream, den Übungsplatz abhängig vom Feedback der Spieler auch in Zukunft zu verändern und auszubauen.

Tides of War: Tests zu Firestorm & Combined Arms

Für Dice soll der Release von Battlefield 5 "erst der Anfang" sein. Will heißen: weitere Inhalte sind bereits in Entwicklung und sollen in den kommenden Monaten und Jahren als kostenlose Updates im Rahmen der Tides of War erscheinen. Das Premium-Modell der Vorgänger ist Geschichte.

Folgende Kapitel sind bereits angekündigt, die wir natürlich in kommenden Test-Updates berücksichtigen werden:

Kapitel 1: Overture

Den Anfang macht im Dezember/Januar die erste Season namens Overture. Darin ist die finale Singleplayer-Episode The Last Tiger enthalten. Ob sie den eher enttäuschenden Singleplayer-Part aufwerten kann, klären wir zum Release der War Story. Zudem umfasst Overture die oben genannte Panzerstorm-Map sowie den Trainingsmodus.

Kapitel 2: Lightning Strikes

Zwischen Januar und März 2019 folgt in der zweiten Season Lightning Strikes der neue Spielmodus Combined Arms, bei dem Spieler gemeinsam im Koop gegen die KI ins Feld ziehen. Außerdem kehrt Rush in einer überarbeiteten Version als vorübergehender Spielmodus zurück. Wir werden Combined Arms ebenfalls in einem eigenen Beitrag testen.

Kapitel 3: Trial by Fire

Ab März 2019 startet mit Trial by Fire die dritte Season von Battlefield 5 und damit auch der lang erwartete Battle-Royale-Modus Firestorm. Dabei kämpfen 64 auf der bisher größten Battlefield-Map überhaupt ums Überleben.

Ob Firestorm den BR-Platzhirschen Call of Duty: Blackout oder PUBG Konkurrenz machen kann, lest ihr zu gegebener Zeit in unserem separaten Test-Artikel zu Battlefield 5: Firestorm. Mit Trial by Fire erscheint außerdem Griechenland als erster neuer Kriegsschauplatz für den Multiplayer.