EA und DICE haben heute Morgen das letzte große Content-Update für Battlefield 5 veröffentlicht. Das sogenannte Summer Update ist seit 10 Uhr morgens für PC-Spieler verfügbar und bringt neben zwei neuen Karten auch eine ganze Hand voll neuer Waffen und Fahrzeuge.

Zwei neue Karten: Die erste neue Map, Al-Marj-Lager, spielt in Lybien und ist eine Infantry-only Map, Fahr- und Flugzeuge gibt es hier also nicht. In den Spielmodi Eroberung und Durchbruch bietet sie Platz für bis zu 64 Spieler und soll eine Mischung aus Nah- und Fernkämpfen bieten - je nachdem, wo man sich gerade auf der Karte befindet. Die Map kann auch in den Modi Team Deathmatch und Squad Eroberung gespielt werden, dort allerdings - wie üblich - in einer kleineren Variante.

Die zweite neue Karte ist eine überarbeitete Version der Karte Provence. Der Spielbereich der Map wurde um das Ackerland und Gebiete am Rande der Stadt erweitert, wodurch in den 64-Spieler-Modi Eroberung und Durchbruch nun genügend Platz auf der Karte ist, um Panzer auf dieses Schlachtfeld zu bringen.

Auf den beiden neuen Karten treten jeweils die US-amerikanische und die deutsche Armee gegeneinander an.

Neun neue Waffen:

Folgende neue Waffen kommen mit dem Summer Update ins Spiel:

Sjögren Shotgun (Support)

Chauchat (Support)

M3 Infrared (Recon)

K31/43 (Recon)

Welgun (Medic)

M1941 Johnson (Assault)

PPK/PPK Suppressed (alle Klassen)

M1911 Suppressed (alle Klassen)

Welrod (alle Klassen)

Fünf neue Gadgets: Mit dem Update kommen fünf neue, ausrüstbare Gadgets ins Spiel. Diese sind der Doppel-Schuss (Recon), der RMN 50 Grenade Launcher (Recon), der Pistol Flamethrower (Assault), der Shaped Charge (Support) und die Kampfpistole (Support).

Alle Spieler, die sich in den nächsten Wochen in Battlefield 5 einloggen, bekommen alle gelisteten Gegenstände gratis als Login-Belohnung. Ende Juni werden die Items für alle, die sich nicht einloggt haben, für Company Coins zum Kauf zur Verfügung stehen.

Eine vollständige Liste mit den kompletten Patch Notes findet ihr im offiziellen Battlefield-Forum.

Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, ist das Summer Update die letzte Inhaltserweiterung, DICE wird aber weiterhin Bug Fixes und Playlist-Updates für Battlefield 5 liefern.