»Into the Jungle« mit seinem Pazifik-Szenario war das letzte große Kapitel von Battlefield 5. Das hat Senior Producer Ryan McArthur in einem offiziellen Blogpost angekündigt. Und obwohl noch ein letzter Content-Schub für den Sommer angekündigt wird, liest sich der Beitrag eindeutig wie ein Abschied.

In dem Beitrag wird noch ein letztes Content-Update versprochen. Hier der Überblick:

Auf Twitter stellen die Entwickler klar, dass es darüber hinaus keine neuen Content-Kapitel mehr geben wird. Es seien außer den oben genannten »keine weiteren Inhalte mehr geplant«, heißt es. Neue Fraktionen, Waffen und Maps schleißt das Studio explizit aus.

There will be no new chapter but there will be a standalone update this summer with new content, weapons, and game tweaks.