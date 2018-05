Battlefield 5 - Teaser-Trailer zur Enthüllung bestätigt WW2-Szenario

Wenn DICE keine grobe Irreführung betreibt, findet Battlefield V im Zweiten Weltkrieg statt. Das verrät ein kurzer Teaser-Clip, den die Entwickler in Sozialen Netzwerken veröffentlichten. Am Mittwoch, den 23. Mai 2018 findet dann die große Enthüllung von Battlefield 5 statt, und zwar in der Daily Show mit Trevor Noah.

Hier gehts zum Teaser-Trailer auf der Battlefield-Facebookseite

Klarer Fall

Wir sehen aus der Ego-Perspektive heraus einen deutschen Soldaten, der uns mit einer Geste zum Schweigen bringt. Deutscher Soldat deshalb, weil er eine deutsche Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Kopf trägt. Die Kleidung deutet zudem auf ein nicht-modernes Setting hin. Den letzten Beweis auf WW2 als Szenario liefert aber die gezeigte Benutzeroberfläche.

Am oberen Bildrand erkennen wir Battlefield-typisch die beiden Fraktionen, die sich in der kurzen Gameplay-Szene gegenüberstehen. Eine britische Flagge, der Union Jack, steht auf der linken, ein Balkenkreuz auf der rechten Seite.

Diese Form des Balkenkreuzes wurde von Truppen des Deutschen Reiches ab etwa 1916 als Hoheitszeichen verwendet. Ab 1956 wurde das Balkenkreuz nicht mehr als Kennzeichen verwendet und durch das noch heute geläufige Tatzenkreuz ersetzt. Da es unwahrscheinlich ist, dass der neue Battlefield-Teil wieder im Ersten Weltkrieg spielt, kommt also nur WW2 als Szenario in Frage.

Viel mehr Mutmaßungen lässt der Teaser-Trailer zu Battlefield 5 nicht zu, bis auf möglicherweise ein überarbeitetes HUD, das wieder mehr an frühere Teile der Serie erinnert und für ein WW2-Setting sogar eine Spur zu modern wirkt. Spielen DICE hier also womöglich doch mit den Erwartungen der Fans?

Was denkt ihr über den Clip? Seht ihr, wie der Autor dieser News, den Zweiten Weltkrieg als bestätigt oder habt ihr eine andere Theorie? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!